Больше всех в Воронеже зарабатывают финансисты и страховщики

В апреле 2017 года среднемесячная заработная плата жителей региона выросла более чем на две тысячи рублей. Сейчас этот показатель составляет 31 512 рублей, тогда как с января по апрель был 29 636. Такие данные опубликовал Воронежстат в пятницу, 16 июня.

В общей сложности аналитики насчитали 468156 работников в регионе. Это среднесписочная численность, не учитывались только внешние совместители, а также малые предприниматели.

Воронежстат отметил среднюю зарплату в отдельных отраслях. Так, работники, занятые в сфере «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», в апреле в среднем зарабатывали 25 162, а с января по апрель их доход составлял 23 347 рублей. Численность сотрудников составила 26 970.

Представители отрасли «добыча полезных ископаемых» зарабатывали в апреле 28 107 рублей, а с января по апрель — 29 545. В этой сфере трудится всего 2 361 житель региона.

Работники «обрабатывающего производства» в среднем получали по 32 986 рублей в апреле и 31 439 — в январе-апреле. В это сфере занято 86 527 человек.

В отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» среднемесячные зарплаты составляли 48 076 рублей и 42 452.

В сфере «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» среднемесячная зарплата в апреле была 23 651 рубль, а с января по апрель — 24 606. Общая численность составила 6637 человек.

В «строительстве» сейчас заняты 11 040 жителей региона. В апреле они в среднем получили 29 808 рублей, а с января по апрель — 27 530.