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15:25 (мск), источник: Время Воронежа

Больше всех в Воронеже зарабатывают финансисты и страховщики

Государственная статистика посчитал среднемесячный доход работников разных сфер.

В апреле 2017 года среднемесячная заработная плата жителей региона выросла более чем на две тысячи рублей. Сейчас этот показатель составляет 31 512 рублей, тогда как с января по апрель был 29 636. Такие данные опубликовал Воронежстат в пятницу, 16 июня.

В общей сложности аналитики насчитали 468156 работников в регионе. Это среднесписочная численность, не учитывались только внешние совместители, а также малые предприниматели.

Воронежстат отметил среднюю зарплату в отдельных отраслях. Так, работники, занятые в сфере «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», в апреле в среднем зарабатывали 25 162, а с января по апрель их доход составлял 23 347 рублей. Численность сотрудников составила 26 970.

Представители отрасли «добыча полезных ископаемых» зарабатывали в апреле 28 107 рублей, а с января по апрель — 29 545. В этой сфере трудится всего 2 361 житель региона.

Работники «обрабатывающего производства» в среднем получали по 32 986 рублей в апреле и 31 439 — в январе-апреле. В это сфере занято 86 527 человек.

В отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» среднемесячные зарплаты составляли 48 076 рублей и 42 452.

В сфере «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» среднемесячная зарплата в апреле была 23 651 рубль, а с января по апрель — 24 606. Общая численность составила 6637 человек.

В «строительстве» сейчас заняты 11 040 жителей региона. В апреле они в среднем получили 29 808 рублей, а с января по апрель — 27 530.

В апреле 2017 года среднемесячная заработная плата жителей региона выросла более чем на две тысячи рублей. Сейчас этот показатель составляет 31 512 рублей.

38 136 человек работают в торговле. В апреле их среднемесячный заработок составил 32 552, а с января по апрель — 30 564.

«Транспортированием и хранением» занимаются 28 206 человек. Их доход остался практически на прежнем уровне — 32 727 и 32 373 соответственно.

Незначительно уменьшился доход и представителей сферы «гостиницы и предприятия общественного питания» с 23 627 с января по апрель до 23 099 в апреле.

На три тысячи вырос средний доход работников отрасли «деятельность в области информатизации и связи — с 44 456 до 47 559. Среднесписочная численность сотрудников составила 9 123.

«Финансовая и страховая деятельность» с января по апрель оплачивалась в среднем в 49 033. Однако в апреле заработок в этой сфере значительно вырос — до 60 501 рубля. Занимаются этой деятельностью 14 066 человек.

Работники отрасли «деятельность по операциями с недвижимым имуществом», в общей сложности таких 3 037, в апреле в среднем зарабатывали 19 372. Их доход упал более чем на тысячу рублей — с января по апрель было 20 601.

«Профессиональной и научной деятельностью» в области занимается 22 051 человек. В апреле их среднемесячный доход составлял 46 683, а с января по апрель — 42 845.

«Административной деятельностью» занимаются 4 601 человек. Зарплата в среднем составляла 22 056 в апреле и 23 414 в первом квартиле года.

Сотрудники, занятые в «государственном управлении и обеспечении военной безопасности», а таких набралось 42 273, зарабатывали в апреле 36 137, а ранее 32 176.

Сфера образования одна из самых многолюдных. В ней работают 73 615 человек. Их среднемесячный доход составлял 22 146 в апреле и 21 726 с января по апрель.

«Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», в которой работают 65 186 жителей региона, оплачивалась на уровне 21 700 рублей. С начала года этот показатель практически не изменился.

В сфере «культура, спорт, организация досуга и развлечений» работают 8076 воронежцев. В апреле среднемесячная зарплата составляла 20 359, а ранее 20 559.

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