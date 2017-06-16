Губернатор Волгоградской области велел проверить все торговые точки на первых этажах

Жители взорвавшегося дома высказали предложение о создании сквера на месте разрушенного здания, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области.

Когда будут завершены следственные мероприятия, здание снесут. Затем администрация города сможет приступить к созданию парковой зоны. Губернатор обратил внимание городских чиновников на необходимость проверки законности размещения торговых объектов напротив разрушенного дома.

«Здесь сложилась ситуация типичная для региона: жилое здание старой застройки, вокруг строения, узаконенные тем или иным способом. Каждое такое сооружение необходимо обследовать и проверить, насколько законно были выданы все разрешения», — отметил Андрей Бочаров.

Губернатор поставил задачу проверить торговые объекты, расположенные на первых этажах и в полуподвальных помещениях жилых домов, на предмет перепланировок, которые приводят к конструктивным изменениям в фундаменте здания.

Уже 42 семьи дома по Университетскому проспекту, 60, получили жилищные сертификаты, из них 35 определились с выбором новых квартир. 15 семей заключили предварительные договоры купли — продажи, еще шесть регистрируют сделки.

29 пострадавших остаются в гостиницах, три семьи сняли временное жилье, воспользовавшись возможностью получить компенсацию за его аренду.