Торгово-промышленные палаты ДНР и Крыма заключили соглашение о сотрудничестве
ДОНЕЦК, 16 июн — РИА Новости (Крым).
ДОНЕЦК, 16 июн — РИА Новости (Крым).
Подписи под соглашением поставили председатель
«Мы ставим задачи повышения социального уровня жизни граждан республики Крым и Донецкой народной республики.
Булыга отметила, что «подписание этого важного документа направлено на развитие, рост производства, рост валового продукта и, соответственно, на благосостояние жителей республики».
На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание народных республик. После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.
Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.