Торгово-промышленные палаты ДНР и Крыма заключили соглашение о сотрудничестве

Подписи под соглашением поставили председатель Торгово-промышленной палаты ДНР Валерия Булыга и президент Торгово-промышленной палаты Крыма Артем Мальцев.

«Мы ставим задачи повышения социального уровня жизни граждан республики Крым и Донецкой народной республики. Торгово-промышленная палата Крыма ставит задачу — это реализация продуктов и продукции, производимой в Республике Крым, и реализация продукции ДНР, выход на новые рынки», — сказал Мальцев.

Булыга отметила, что «подписание этого важного документа направлено на развитие, рост производства, рост валового продукта и, соответственно, на благосостояние жителей республики».

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание народных республик. После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.