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17:04 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Погорельцы из двух районов Приангарья получат 14,6 млн рублей из федерального бюджета

Соответствующее постановление подписано в правительстве РФ.

Жители Чунского и Тайшетского районов, пострадавшие от пожаров 24 мая 2017 года, получат 14,6 млн рублей из федерального бюджета. Соответствующее постановление подписано в правительстве Российской Федерации. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«В соответствии с данным документом, погорельцам предусмотрена единовременная материальная помощь на сумму 10 тысяч рублей и финансовая помощь в связи с утратой имущества — 100 тысяч рублей. Таким образом, из федерального бюджета пострадавшие получат по 110 тысяч рублей на человека», — сообщили в пресс-службе.

Выплаты получат 133 человека, в том числе шесть человек из Чунского района и 94 человека из пострадавших от огня поселков Тайшетского района. Кроме того, по дополнительно сформированным спискам выплаты из федерального бюджета получат жители, пострадавшие от пожаров в апреле 2017 года — это четыре жителя Бубновки Киренского района, семь человек из Саянска, 16 человек из Зиминского района и шесть человек из Черемхова.

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области начало перечислять денежные средства сегодня, 16 июня 2017 года.

Напомним, 24 мая произошли возгорания домов в трех поселках Тайшетского и Чунского районов. В ликвидации огня были задействованы подразделения пожарной охраны региона, федеральной противопожарной службы и пожарной охраны ФСИН России. В общей сложности непригодными для жилья в результате пожаров остались 40 домов в населенных пунктах Пойма, Юрта, Новотремино, Горевой Тайшетского района и в поселке Октябрьский Чунского района. 35 домов из-за природного пожара сгорело в деревне Пойма Тайшетского района. Президент России Владимир Путин дал несколько поручений по итогам заседания в Иркутске 15 мая. В частности, правительству РФ поручено оказать необходимое содействие органам исполнительной власти Республики Бурятия, Иркутской и Тюменской областей в ликвидации последствий паводков и пожаров. Около пяти тонн одежды, средств личной гигиены, посуды, товаров бытовой химии и продуктов собрали в Иркутске за пять дней для помощи погорельцам из Тайшетского и Чунского районов.

Из-за пожаров в Иркутской области введен режим ЧС федерального уровня.

На территории региона действует особый противопожарный режим, который определяет двойной размер суммы штрафов на граждан, должностных и юридических лиц за его нарушение. В условиях порывистого ветра разведение открытого огня категорически запрещено, поскольку несет угрозу населенным пунктам и объектам экономики, жизни и здоровью населения. Из-за высоких и чрезвычайных классов пожарной опасности действует запрет на посещение лесов — в регионе выставлены посты по ограничению доступа в них.

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