Химзаводы Фирташа возобновляют производство после трехмесячного простоя

Согласно сообщению, черкасский «Азот» уже начал пусковые операции по возобновлению производства и к 20 июня планирует вывести на 100% мощности работу трех основных цехов — цеха карбамида, аммиачной селитры и КАС (карбамидо-аммиачной селитры). На «Ривнеазоте» и «Северодонецком объединении «Азот» начинают подготовку к проведению пусконаладочных работ, необходимых для запуска производства.

Три из четырех химических заводов — черкасский «Азот», «Ривнеазот» и «Северодонецкое объединение «Азот», подконтрольные компании Ostchem украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, возобновляют производство удобрений после более чем трехмесячного простоя, сообщила пресс-служба Ostchem.

«Как и ранее, обеспечение потребностей внутреннего рынка остается абсолютным приоритетом для Ostchem, поэтому работа всех химических заводов холдинга будет в первую очередь направлена на удовлетворение спроса украинских аграриев», — подчеркивается в сообщении.

По оценкам компании, потребление внутреннего рынка в период осенней посевной составляет около 1,2 млн тонн азотных удобрений.

«Нынешние суммарные производственные мощности черкасского «Азота», «Ривнеазота» и «Северодонецкого объединения «Азот» составляют около 350 тыс. тонн удобрений в месяц, чего полностью достаточно, чтобы обеспечить потребности украинских аграриев к осенней посевной 2017 года», — сказано в сообщении.

В компании отметили, что запуску предприятий поспособствовало введение Межведомственной комиссией по международной торговле (МКМТ) антидемпинговых пошлин на российские азотные удобрения — карбамид и КАС.

Как сообщал УНИАН, в конце мая Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о возобновлении антидемпинговых пошлин на импорт в Украину некоторых азотных удобрений российского производства в рамках защиты собственного производителя и снижения зависимости украинских аграриев от поставок химпродукции.

В Минэкономразвития сообщили, что пошлина в размере 31,84% будет применяться ко всем производителям карбамида и КАСа происхождением из Российской Федерации.

Справка УНИАН. Ostchem — группа компаний, которые работают в сфере химической промышленности и производят аммиак, карбамид, нитраты и другую продукцию. Группа входит в первую десятку мировых производителей азотных удобрений. В структуры холдинга входят «Концерн Стирол», черкасский «Азот», «Ривнеазот», «Северодонецкое объединение «Азот» и завод в Эстонии — «Нитроферт». Основным акционером группы является бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Холдинг Ostchem является подразделением международной группы компаний Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа. Структуры Фирташа контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий.