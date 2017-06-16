Правительство дало прогноз, как гривна будет опускаться к доллару

В течение следующих трех лет гривня будет постепенно обесцениваться, а доллар соответственно будет дорожать. Такие прогнозы заложены в проект Бюджетной резолюции до 2020 года, правительство уже одобрило документ на своем заседании, пишет Экономическая правда.

Минфин рассчитал параметры общего фонда госбюджета исходя из того, что обменный курс гривни (в среднем за год) в 2018 году составит 29,3 гривны за доллар, в 2019 году — 30,5 гривни за доллар, в 2020 году — 31 гривня за доллар.

Отметим, что официальный курс доллара от Нацбанка сегодня, 16 июня, составляет 26,00 гривны. В госбюджете на 2017 год заложили доллар по 27,2 гривни. За всю свою историю гривня установила антирекорды более два года назад — 26 февраля 2015-го в официальных курсах НБУ доллар США составил 30,01 гривни, а евро — 34,04 гривни.

Также чиновники спрогнозировали, как будет расти в течение трех лет минимальная зарплата и прожиточный минимум.