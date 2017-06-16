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16:20 (мск), источник: УНИАН

Правительство дало прогноз, как гривна будет опускаться к доллару

Кабмин утвердил проект Бюджетной резолюции.

Источник: УНИАН

В течение следующих трех лет гривня будет постепенно обесцениваться, а доллар соответственно будет дорожать. Такие прогнозы заложены в проект Бюджетной резолюции до 2020 года, правительство уже одобрило документ на своем заседании, пишет Экономическая правда.

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Минфин рассчитал параметры общего фонда госбюджета исходя из того, что обменный курс гривни (в среднем за год) в 2018 году составит 29,3 гривны за доллар, в 2019 году — 30,5 гривни за доллар, в 2020 году — 31 гривня за доллар.

Отметим, что официальный курс доллара от Нацбанка сегодня, 16 июня, составляет 26,00 гривны. В госбюджете на 2017 год заложили доллар по 27,2 гривни. За всю свою историю гривня установила антирекорды более два года назад — 26 февраля 2015-го в официальных курсах НБУ доллар США составил 30,01 гривни, а евро — 34,04 гривни.

Также чиновники спрогнозировали, как будет расти в течение трех лет минимальная зарплата и прожиточный минимум.

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