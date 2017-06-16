Стало известно, какая будет минимальная зарплата в 2018 году

Такие параметры прописаны в проекте постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2018 год (бюджетная резолюция), копия которого есть в распоряжении ЭП.

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Бюджетной резолюцией предлагается установить размер минимальной зарплаты с 1 января 2018 года на уровне 3723 грн, с 2019 года — 4173 грн, с 2020 года — 4425 грн.

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Установление должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки запланировано с 1 января 2018 в размере 1762 грн, с 2019 года — 1921 грн, с 2020 года — 2073 грн.

Предполагается, что в течение следующих трех лет прожиточный минимум будет увеличиваться трижды в год: с января, июля и декабря.

По прогнозу Минфина, в последующие три года размер прожиточного минимума вырастет с 1700 гривен (с января 2018) до 2139 грн — в декабре 2020 года.

Как сообщалось, Кабинет министров с 1 января 2017 повысил минимальную зарплату до 3200 тысяч гривен.