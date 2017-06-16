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17:53 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Исаакиевский сбор пока продолжит работать как музей

Об этом сегодня заявил новый директор музея Юрий Мудров на встрече с коллективом.

Источник: РИА "Новости"

Исаакий продолжит работать как музей. Об этом заявил новый директор Юрий Мудров в рамках встречи с коллективом.

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«Давайте опираться на то, что музей работает, — цитирует его пресс-служба. — Будут изменения — будем исходить из общей ситуации. Наша задача — работать достойно и хорошо, выполнять свои обязательства по приему посетителей, по реализации образовательной и просветительской функции музея».

Также Мудров сообщил, что в храме продолжатся богослужения Петербургской епархии.

Назначение на новую должность Юрий Мудров получил вчера. Он работает в сфере культуры с 1982 года. В разное время занимал руководящие должности в ГМЗ «Павловск», «Ораниенбаум», Санкт-Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии и других учреждениях культуры города, а также в Псковском музее-заповеднике.

Вопрос о передаче собора Русской православной церкви был задан вчера Владимиру Путину во время «Прямой линии». Глава государства напомнил, что собор всегда числился за государством, правда, раньше главой церкви был царь. И в то же время Исаакий прежде был именно храмом, а не музеем.

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