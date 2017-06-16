Исаакиевский сбор пока продолжит работать как музей
Об этом сегодня заявил новый директор музея Юрий Мудров на встрече с коллективом.
Об этом сегодня заявил новый директор музея Юрий Мудров на встрече с коллективом.
Исаакий продолжит работать как музей. Об этом заявил новый директор Юрий Мудров в рамках встречи с коллективом.
«Давайте опираться на то, что музей работает, — цитирует его
Также Мудров сообщил, что в храме продолжатся богослужения Петербургской епархии.
Назначение на новую должность Юрий Мудров получил вчера. Он работает в сфере культуры с 1982 года. В разное время занимал руководящие должности в ГМЗ «Павловск», «Ораниенбаум»,
Вопрос о передаче собора Русской православной церкви был задан вчера Владимиру Путину во время «Прямой линии». Глава государства напомнил, что собор всегда числился за государством, правда, раньше главой церкви был царь. И в то же время Исаакий прежде был именно храмом, а не музеем.