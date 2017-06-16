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17:10 (мск), источник: Новая Кубань

Во время ремонта дорог Первышов увлекся прогулками по крышам

Пока мэр Краснодара сконцентрировал свое внимание на капитальном ремонте жилых домов, городские дороги тоже дождались ремонта, но не всегда капитального.

Краснодар. 16 июня — Новая Кубань. Помощник градоначальника Владимир Вербицкий опубликовал на своей странице в Facebook фотоотчет об инспекции многоквартирного дома на ул. Ставропольская, 89. На объекте ведется капитальный ремонт. Мэр Краснодара Евгений Первышов лично убедился в качестве выполненных работ.

 — Замена кровли на высшем уровне. Подняться на крышу, поднять эмоции, — передал мнение руководителя Вербицкий.

И видимо в ближайшее время поднять эмоциональный уровень и вправду можно лишь вскарабкавшись на небоскреб. В условиях начавшегося ремонта дорог это доставит гораздо больше удовольствия, чем вид разрытых улиц и автомобилистов, изнывающих от жары в пробках.

Горожане не в восторге ни от самого процесса, ни от качества выполняемых работ. Подрядчики уже приступили к «освоению» выделенных денег на скорую руку. На одном из участков уложили асфальт прямо в лужи. А на некоторых улицах логическому объяснению не поддается даже принцип проведения текущего ямочного ремонта.

— Большинство трещин и ям на дороге так и остались, латки вообще хаотично налепили, чистая показуха и оприходование денег, — пытаются привлечь внимание чиновников пользователи в социальных сетях.

В связи с этим горожане адресовали администрации вполне обоснованный вопрос:

 — Кто-нибудь принимает отремонтированные участки дорог и подписывает акты приёмки?

Важность функции контроля как раз на примере проведения капитального ремонта жилых домов подчеркивал сам Первышов:

 — Необходимо вместе с жителями на всех этапах контролировать качество и сроки выполняемых работ.

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В том, что мэр способен для этого покорять даже крыши краснодарцы уже не сомневаются, но пора бы спуститься обратно на землю. Ведь дорожная проблема требует вмешательства.

— Ситуацию необходимо постоянно отслеживать, чтобы оперативно снимать возникающие вопросы, — признался Первышов.

Итак, в текущем году в Краснодаре предстоит отремонтировать 51 участок дорожной сети. Кроме стандартной замены асфальтного покрытия, администрация грозилась провести и капитальный ремонт «с переносом и укладкой новых коммуникаций». Но, к сожалению, он коснулся всего лишь 2 улиц (Новороссийской и Тургенева). А таковых гораздо больше. На этом фоне краснодарцы резко критикуют обоснованность работ на тех участках, где даже старому асфальту жители Музыкального микрорайона могут только позавидовать.

В целом на ремонт потратят 3,5 млрд рублей. Принцип расходования прост: чем больше участков — тем проще «освоить», списав недоработки на разные подрядные организации. А ведь за эти деньги можно отремонтировать пусть и меньше, но зато капитально. Перенос коммуникаций и расширение дорожного полотна позволило бы хоть немного разгрузить Краснодар и улучшить организацию дорожного движения.

Так, например, уже успели разрыть улицу Промышленную. Но замена дорожного полотна некоем образом не решит проблему пробок на участке от ул. Садовой до ул. Коммунаров. В сторону центра здесь предусмотрена лишь одна полоса для движения. И на пересечениях с другими улицами ежедневно образуются заторы из-за водителей, совершающих маневры поворота налево. Неоправданно широких тротуаров и расстояния до жилых объектов вполне хватило бы для оборудования ещё одной полосы или хотя бы карманов в районе перекрестков. Таких участков в краевой столице очень много.

Хочется надеяться, что если мэр с таким же интересом как по крышам, решит прогуляться и по обычным улицам, то уже в следующий раз, когда Краснодару выделят деньги, в городе может улучшиться и дорожная ситуация.

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