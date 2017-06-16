Во время ремонта дорог Первышов увлекся прогулками по крышам

Краснодар. 16 июня — Новая Кубань. Помощник градоначальника Владимир Вербицкий опубликовал на своей странице в Facebook фотоотчет об инспекции многоквартирного дома на ул. Ставропольская, 89. На объекте ведется капитальный ремонт. Мэр Краснодара Евгений Первышов лично убедился в качестве выполненных работ.

— Замена кровли на высшем уровне. Подняться на крышу, поднять эмоции, — передал мнение руководителя Вербицкий.

И видимо в ближайшее время поднять эмоциональный уровень и вправду можно лишь вскарабкавшись на небоскреб. В условиях начавшегося ремонта дорог это доставит гораздо больше удовольствия, чем вид разрытых улиц и автомобилистов, изнывающих от жары в пробках.

Горожане не в восторге ни от самого процесса, ни от качества выполняемых работ. Подрядчики уже приступили к «освоению» выделенных денег на скорую руку. На одном из участков уложили асфальт прямо в лужи. А на некоторых улицах логическому объяснению не поддается даже принцип проведения текущего ямочного ремонта.

— Большинство трещин и ям на дороге так и остались, латки вообще хаотично налепили, чистая показуха и оприходование денег, — пытаются привлечь внимание чиновников пользователи в социальных сетях.

В связи с этим горожане адресовали администрации вполне обоснованный вопрос:

— Кто-нибудь принимает отремонтированные участки дорог и подписывает акты приёмки?

Важность функции контроля как раз на примере проведения капитального ремонта жилых домов подчеркивал сам Первышов:

— Необходимо вместе с жителями на всех этапах контролировать качество и сроки выполняемых работ.