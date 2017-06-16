Энергоблок № 5 Нововоронежской АЭС остановили для планового ремонта
Работы продлятся 40 суток.
Работы продлятся 40 суток.
Энергоблок № 5 Нововоронежской АЭС остановили на
Специалисты проведут ремонт реактора с перегрузкой топлива, турбогенератора № 13 и всех каналов систем безопасности, капремонт одного из четырех главных циркуляционных насосов и модернизацию турбогенератора № 14. Ремонтные работы на турбогенераторе № 14 начались 9 июня 2017 года и продлятся до 22 сентября.
Ежегодная плановая процедура проводится на всех российских АЭС. Она направлена на предупреждение износа оборудования.
Энергоблок № 4 Нововоронежской АЭС и энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 (блок № 6 НВАЭС) работают в штатном режиме. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 (блок № 7 НВАЭС) ведутся
Справка РИА «Воронеж»
Нововоронежская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на берегу реки Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с
Энергоблоки № 1 и № 2 остановили в 1984 и 1990 годах соответственно. Энергоблок № 3 остановили в 2016 году для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 ввели в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся