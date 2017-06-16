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17:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Энергоблок № 5 Нововоронежской АЭС остановили для планового ремонта

Работы продлятся 40 суток.

Энергоблок № 5 Нововоронежской АЭС остановили на планово-предупредительный ремонт в 2:45 пятницы, 16 июня. Работы продлятся 40 суток — до 25 июля, сообщила пресс-служба НВАЭС.

Специалисты проведут ремонт реактора с перегрузкой топлива, турбогенератора № 13 и всех каналов систем безопасности, капремонт одного из четырех главных циркуляционных насосов и модернизацию турбогенератора № 14. Ремонтные работы на турбогенераторе № 14 начались 9 июня 2017 года и продлятся до 22 сентября.

Ежегодная плановая процедура проводится на всех российских АЭС. Она направлена на предупреждение износа оборудования.

Энергоблок № 4 Нововоронежской АЭС и энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 (блок № 6 НВАЭС) работают в штатном режиме. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 (блок № 7 НВАЭС) ведутся пуско-наладочные работы. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков НВАЭС и НВАЭС-2 нет. Радиационный фон в районе расположения НВАЭС и прилегающей территории не изменялся — он не превышает естественных фоновых значений.

Справка РИА «Воронеж»

Нововоронежская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на берегу реки Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами корпусного типа с обычной водой под давлением. Каждый из пяти реакторов станции является головным — прототипом серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок пустили в 1964 году, второй — в 1969 году, третий — в 1971, четвертый — 1972, пятый — 1980 году.

Энергоблоки № 1 и № 2 остановили в 1984 и 1990 годах соответственно. Энергоблок № 3 остановили в 2016 году для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 ввели в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся строительно-монтажные работы, физический пуск этого блока планируется в 2018 году.

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