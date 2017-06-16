Покупка иномарки за 1,7 млн рублей вновь вызвала возмущение на Дону

В графе «Источник финансирования» указано, что средства на покупку будут направлены из местного бюджета администрации района.

В технической документации уточняется, что иномарка будет использована для служебных поездок. Автомобиль должен быть оснащён по последнему слову техники, а сидения обтянуты черной кожей и обязательно с подогревом.

Автомобиль должен быть изготовлен не ранее 2017 года с гарантией на три года или 100 тыс. км пробега.

Напомним, в конце 2016 года активисты Общероссийского народного фронта в Ростовской области возмутились приобретением администрацией Гуково иномарки за 1,7 млн рублей. В преддверии Нового года аукцион на сайте госзакупок объявило местное управление капитального строительства и ЖКХ.

«В Гуково остро стоит проблема с задолженностью по зарплате перед сотнями шахтёров компании “Кингкоул”. Решить этот вопрос региональными силами не удаётся, подключена Федерация. Гуково недавно объявили перспективной территорией развития, но сегодня у муниципалитета должна быть на счету каждая копейка. Ощущение, что местные чиновники просто не осознают всю сложность и ответственность ситуации», — высказался тогда представитель ОНФ в Ростовской области Александр Рязанов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, автопарк чиновников на Дону не раз становился предметом особого обсуждения. Число элитных иномарок, которое раньше закупало региональное правительство, ещё в 2015 году возмутило представителей регионального отделения Общероссийского народного фронта. Тогда власти нашли выход из ситуации — стали не приобретать автомобили, а брать их в аренду.