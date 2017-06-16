ФАС предлагает увеличить сборы и тарифы в аэропорту Симферополя

Документ ФАС опубликован на сайте regulation.gov.ru и проходит сейчас независимую антикоррупционную экспертизу.

Так, тариф за обслуживание пассажиров на внутренних линиях может вырасти на 95,2% — до 205 рублей с человека. Сбор за обеспечение авиационной безопасности предлагается увеличить на 42,9% — до 400 рублей за тонну максимальной взлетной массы самолета, сбор за предоставление аэровокзального комплекса на внутренних линиях на 35,6% — до 160 рублей с человека.

Кроме того, ФАС выступает за увеличение тарифа за обслуживание пассажиров на международных линиях (в 1,7 раза, до 420 рублей с человека) и уменьшение сбора за предоставление аэровокзального комплекса для таких линий (на 9,9%, до 320 рублей с человека).

Международные рейсы в Крым не осуществляются с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения полуострова в состав России.

Симферопольский аэропорт построен в 40-х годах и в настоящее время может принимать все типы воздушных судов. Аэропорт в 2017 году, несмотря на открытие Турции для российских туристов, планирует сохранить пассажиропоток на уровне 2016 года, когда он обслужил 5,2 млн человек.