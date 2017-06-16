Фонд гарантирования подключит к системе выплат еще два банка
Ранее к автоматизированной системе подключились «Правэкс-Банк», «Альфа-Банк», «Кредобанк», «Укргазбанк», «ПУМБ», «ТАСкомбанк», банк «Пивденный» и «Ощадбанк».
Ранее к автоматизированной системе подключились «Правэкс-Банк», «Альфа-Банк», «Кредобанк», «Укргазбанк», «ПУМБ», «ТАСкомбанк», банк «Пивденный» и «Ощадбанк».
Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 19 июня подключит к автоматизированной системе выплат вкладчикам «ПриватБанк» и «Идея Банк». Как сообщается на сайте Фонда, с учетом этих банков, количество
Фонд напомнил, что ранее к автоматизированной системе подключились «Правэкс-Банк», «Альфа-Банк», «Кредобанк», «Укргазбанк», «ПУМБ», «ТАСкомбанк», банк «Пивденный» и «Ощадбанк».
Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования с 15 февраля объявил старт выплат вкладчикам через автоматизированную систему, которая упрощает процесс получения гарантированной суммы, позволяя вкладчику выбрать для получения средств любое отделение среди
К концу года Фонд планирует внести в базу выплат через автоматизированную систему информацию обо всех вкладчиках неплатежеспособных банков, имеющих право на получение гарантированного возмещения.