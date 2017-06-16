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17:55 (мск), источник: ТАСС

Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменениях в бюджет-2017

Планируется, что Госдума рассмотрит поправки в бюджет в третьем чтении 21 июня.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, вносящий изменения в закон «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов». При этом поправки вносятся только в статьи и разделы, касающиеся 2017 года.

Доходы растут, дефицит падает

Доходы бюджета увеличиваются на 1,191 трлн рублей — до 14 трлн 679 млрд рублей с 13 трлн 487 млрд рублей, при этом увеличивается доля нефтегазовых доходов. Объем расходов увеличивается на 361,8 млрд рублей — до 16 трлн 602,6 млрд рублей с 16 трлн 240,8 млрд рублей.

Дефицит составит 1 трлн 923,8 млрд рублей, или 2,1% ВВП, действующим законом о бюджете он предусмотрен в размере 2 трлн 753,2 млрд рублей, или 3,2% ВВП.

Инфляция на 2017 год прогнозируется на уровне 3,8% вместо 4,0% в его действующей редакции. Прогнозируемый объем ВВП повышается до 92,190 трлн рублей с 86,806 трлн рублей. Прогноз цены на нефть повышен до $45,6 с $40 за баррель.

Документ предполагает увеличить нормативную величину Резервного фонда до 6 трлн 453,3 млрд рублей с 6 трлн 76,4 млрд рублей. Верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2018 года может быть снижен до 9 трлн 227 млрд рублей с 10 трлн 351,6 млрд рублей, то есть на 1 трлн 124,6 млрд рублей.

Согласно документу, правительство РФ сможет использовать 200 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх предусмотренного в документе объема в случае недопоступления в ходе исполнения федерального бюджета в 2017 году запланированных доходов. Дополнительно 10 млрд рублей направляется на поддержку сельского хозяйства, в том числе на финансирование нового механизма льготного кредитования. Еще 25 млрд рублей пойдут на докапитализацию Россельхозбанка.

Средства направят в ГТЛК, в Минкультуры и АИЖК

Ко второму чтению документа комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил правительственную поправку о направлении 5,3 млрд рублей в уставный капитал Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) для пополнения парка воздушных судов российских авиакомпаний. Кроме того, поправками правительству дается право в 2017 году принять в федеральную казну акции банка «Российский капитал», принадлежащие и (или) приобретенные АСВ, которые затем будут переданы АИЖК. Передача этих акций будет осуществляться за счет уменьшения имущественных взносов РФ, внесенных ранее, на сумму 92 млрд рублей, что соответствует балансовой стоимости акций.

На завершение двух неигровых фильмов о Крыме, согласно еще одной правительственной поправке, предполагается направить 5 млн рублей.

Также поправками предусматривается 210 миллионов рублей ассигнований для обеспечения двух вещательных организаций, входящих во Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК) и созданных для работы на территории Крыма и Севастополя.

Уменьшается объем средств на налоговую службу на 24 млн рублей в связи с тем, что тарифы на почтовые услуги будут меняться не с 1 мая, а с 3 июля. Кроме того, согласно поручению президента выделятся средства на оснащение российского тропического центра во Вьетнаме, а также на проведение исследований на Шпицбергене. Также увеличатся средства для МИД РФ на выдачу российских паспортов за рубежом.

37 млн рублей будет перераспределено Росгидромету на прогнозирование погодных условий во врем Универсиады в Красноярске. 200 млн рублей перераспределяют на реставрационные работы в усадьбе на улице Большая Никитская в Москве в рамках финансирования Минкультуры. 60 млн рублей будет перераспределено на каталогизацию и маркировку лекарственных средств. 233 млн рублей по инициативе депутатов от «Единой России» будут направлены на дополнительное финансирование гастрольной деятельности региональных театров.

Планируется, что Госдума рассмотрит поправки в бюджет в третьем чтении 21 июня.

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