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18:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Пассажиропоток в Пулково за 5 месяцев вырос на четверть

С начала года аэропорт принял почти 5,5 миллионов человек.

Источник: РИА "Новости"

Аэропорт Петербурга в этом году принял на четверть больше пассажиров, чем за аналогичный период в 2016 году. За 5 месяцев 2017 года Пулково принял почти 5,5 миллионов человек.

Российских путешественников тоже стало больше — количество пассажиров с внутренних авиалиний увеличилось на 22% и составило 3,6 миллиона человек.

Международными воздушными линиями аэропорта воспользовались 1,7 миллиона пассажиров — это на 34% больше, чем в прошлом году.

Топ-5 направлений по России возглавила Москва. За ней следует Сочи, Екатеринбург, Калининград и Симферополь.

Среди зарубежных направлений наиболее популярным является Франфурт-на-Майне. Также много летают в Анталью, Минск, Париж и Мюнхен.

Крупнейшими российскими авиакомпаниями в Пулково стали «Россия», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Сибирь» и «ЮТэйр». Среди зарубежных авиаперевозчиков лидерами стали Lufthansa, «Белавиа», «Узбекистон Хаво Йуллари», KLM и «Эмирейтс».

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