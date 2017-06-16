НБУ упрощает валютные операции для банков и их клиентов

Национальный банк упрощает торговлю иностранной валютой и банковскими металлами на межбанковском валютном рынке Украины и на международном валютном рынке для банков и их клиентов.

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление № 55, вступающее в силу с 26 июня.

Согласно документу, Нацбанк отменил ограничения по обмену безналичной валюты для физических лиц, не являющихся предпринимателями, и теперь они смогут проводить такие операции с безналичной валютой на счетах без ограничения по группе классификатора и количества операций в течение дня. До сих пор граждане могли проводить такие операции только один раз в течение дня и только с иностранной валютой 1-й группы классификатора.