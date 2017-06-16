Группа ЕСН закрыла сделку по покупке РБК

«Сделка по приобретению холдинга РБК завершена. Группа ЕСН выкупила 65% акций и долговые обязательства ПАО “РБК” у группы “Онэксим”. Сумма сделки не раскрывается по договоренности между продавцом и покупателем. Консультантом по сделке выступил “ВТБ Капитал”», — отмечается в сообщении ЕСН.

Мы рады приветствовать команду холдинга РБК в нашей группе. На мой взгляд, РБК сейчас является одним из ведущих медиахолдингов в России, и мы видим большой потенциал его развития по разным направлениям бизнеса

О том, что Григорий Березкин ведет переговоры о покупке РБК у Михаила Прохорова, рассказали источники RNS в середине апреля. Сообщалось, что переговоры активизировалась с начала марта.

Разрешение ФАС на покупку медиахолдинга ранее, в мае, получила компания «Сотол Проект», входящая в ЕСН Григория Березкина.

Сделка была осложнена вопросом долга медиахолдинга РБК перед структурами «Онэксима», сумма которого превышает $200 млн. Этот долг сформировался еще до того, как бизнесмен Михаил Прохоров выкупил РБК у бывших владельцев в 2010 году. Но стороны урегулировали этот вопрос в начале июня, сообщал RNS Березкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Сегодня мы видим цель РБК не только в том, чтобы упрочить лидирующие позиции холдинга, но и в том, чтоб принять вызовы, стоящие перед медийной и IT-отраслями в наступлении эпохи цифровой экономики. Мы уверены, что отношения с группой ЕСН, построенные на взаимном уважении, позволят нам совместно реализовать эти возможности в полной мере», — прокомментировал сделку гендиректор РБК Николай Молибог.

Группа ЕСН — российский инвестиционный холдинг, объединяющий компании в сферах информационных технологий, медиа, энергетики, инфраструктурных проектов.