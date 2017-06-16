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20:40 (мск), источник: РБК

Китай приостановил набор пилотов с российской лицензией

Администрация гражданской авиации Китая (CAAC) больше не принимает кандидатов с российской летной лицензией, сообщил РБК представитель европейского подразделения рекрутингового агентства Union Aviation. Представители Росавиации и Минтранса отказались от комментариев.

Источник: Reuters

С 16 июня КНР прекратила высылать новые запросы на трудоустройство российских пилотов, сообщил представитель агентства. По его словам, китайская сторона не сообщила, на какой срок приостанавливает работу с российскими пилотами. «На тех, кто уже находится в процессе трудоустройства и получил верификацию, эта ситуация никак не скажется», — уточнил рекрутер.

По информации рекрутинговых компаний и в соответствии с официальной рассылкой СААС с 16 июня 2017 года прекратило прием заявок от российских пилотов и валидацию российских лицензий, ссылаясь на действия властей России, которые не соответствуют процедурам международного сотрудничества, говорится на сайте Шереметьевского профсоюза летного состава.

Российские авиакомпании начали регистрировать массовую утечку летных кадров в страны Азии с 2014 года. Об этом узнал «Коммерсантъ» в начале июня этого года.

По его данным, за последние 2,5 года на работу в азиатские компании перешло более 300 «наиболее подготовленных пилотов с отличным знанием английского» — командиров воздушных судов, инструкторов, причем около 100 из них — в Китай.
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Еще 400 человек сейчас находятся в процессе трудоустройства. Эту тенденцию подтвердил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. Он отметил, что в компании есть дефицит российских командиров, и заявил, что «пилоты гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработная плата в 1,5−2 раза выше».

Президент Шереметьевского профсоюза Игорь Дельдюжов пояснил РБК, что российские пилоты также трудоустраиваются в авиакомпании Вьетнама, Южной Кореи, Индии, Гонконга и Тайваня. Сейчас может открыться рынок Ирана: с него сняли санкции и там покупают почти 200 самолётов. По утверждению Дельдюжова, своих командиров гражданских лайнеров в Иране нет, только вторые пилоты. По его оценке, Ирану может потребоваться около 1,5 тыс. первых пилотов в течение нескольких лет.

Условия там похуже, чем в Китае, но лучше, чем в России. А требования ниже и по знаниям, умениям, и по здоровью.
Игорь Дельдюжов
Президент Шереметьевского профсоюза

​25 мая в Пекине глава Росавиации Александр Нерадько встретился с главой CAAC Фэн Чжэнлинем. Как следует из сообщения китайского ведомства, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по важным вопросам гражданской авиации и по перспективам будущего сотрудничества. Приостановка приема кандидатов с российской летной лицензией китайской стороной не связана с поездкой Нерадько в Пекин, сообщил РБК представитель Росавиации.

При этом Росавиация запросила у российских авиакомпаний информацию о пилотах, которые перешли на работу за рубеж с начала 2015 года, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на текст телеграммы, подписанной руководителем Росавиации. Представитель Росавиации это также не комментирует.

Комментарии
1
Дмитрий С
Взрыв мозга... о 200-300 работниках... пусть высококвалифицированных... у нас программистов тысячи, круче чем пилотов. Ну так создайте академию, продавайте их как рабов.
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