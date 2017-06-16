Китай приостановил набор пилотов с российской лицензией

С 16 июня КНР прекратила высылать новые запросы на трудоустройство российских пилотов, сообщил представитель агентства. По его словам, китайская сторона не сообщила, на какой срок приостанавливает работу с российскими пилотами. «На тех, кто уже находится в процессе трудоустройства и получил верификацию, эта ситуация никак не скажется», — уточнил рекрутер.

По информации рекрутинговых компаний и в соответствии с официальной рассылкой СААС с 16 июня 2017 года прекратило прием заявок от российских пилотов и валидацию российских лицензий, ссылаясь на действия властей России, которые не соответствуют процедурам международного сотрудничества, говорится на сайте Шереметьевского профсоюза летного состава.

Российские авиакомпании начали регистрировать массовую утечку летных кадров в страны Азии с 2014 года. Об этом узнал «Коммерсантъ» в начале июня этого года.