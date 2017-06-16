Собянин рассказал несогласным со сносом москвичам о спасении их собственности

Так он прокомментировал вопрос о собственниках квартир в пятиэтажках, которые не захотят переезжать в другой дом вопреки желанию других жильцов (более двух третей).

Речь идет не об отъеме собственности, а, наоборот, о спасении вашей собственности. В течение десяти лет такое жилье фактически станет аварийным, и тогда эти граждане (отказавшиеся переезжать) будут по другому закону и по другим условиям.

Он напомнил, что в настоящее время по Жилищному кодексу РФ решением собраний собственников можно, например, выбрать управляющую компанию вопреки мнению отдельных жильцов, либо принять решение о реконструкции дома, «и у вас над головой будут строить неизвестно что».

«Речь идет не об отдельно стоящем доме. Многоквартирный дом — это отдельная история», — сказал мэр Москвы.

Он напомнил, что в течение 20 лет в Москве переселено порядка 1,7 тыс. домов, в которых проживало порядка полумиллиона человек. Тогда снос происходил только по московскому законодательству в отсутствии федерального.

«Верховный суд, Конституционный суд подтвердили правильность и законность московского законодательства», — отметил Собянин.

Он также выразил уверенность, что в ходе реализации программы реновации, когда москвичи будут видеть новые, благоустроенные дома, которые на 30−50% дороже, несогласных с переселением будет все меньше и меньше.