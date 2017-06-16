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21:38 (мск), источник: Интерфакс

Собянин рассказал несогласным со сносом москвичам о спасении их собственности

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU — Реализация программы реновации устаревшего пятиэтажного жилого фонда фактически позволит спасти собственность владельцев квартир, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в пятницу.

Источник: Reuters

Так он прокомментировал вопрос о собственниках квартир в пятиэтажках, которые не захотят переезжать в другой дом вопреки желанию других жильцов (более двух третей).

Речь идет не об отъеме собственности, а, наоборот, о спасении вашей собственности. В течение десяти лет такое жилье фактически станет аварийным, и тогда эти граждане (отказавшиеся переезжать) будут по другому закону и по другим условиям.
Сергей Собянин

Он напомнил, что в настоящее время по Жилищному кодексу РФ решением собраний собственников можно, например, выбрать управляющую компанию вопреки мнению отдельных жильцов, либо принять решение о реконструкции дома, «и у вас над головой будут строить неизвестно что».

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«Речь идет не об отдельно стоящем доме. Многоквартирный дом — это отдельная история», — сказал мэр Москвы.

Он напомнил, что в течение 20 лет в Москве переселено порядка 1,7 тыс. домов, в которых проживало порядка полумиллиона человек. Тогда снос происходил только по московскому законодательству в отсутствии федерального.

«Верховный суд, Конституционный суд подтвердили правильность и законность московского законодательства», — отметил Собянин.

Он также выразил уверенность, что в ходе реализации программы реновации, когда москвичи будут видеть новые, благоустроенные дома, которые на 30−50% дороже, несогласных с переселением будет все меньше и меньше.

Справка
Главное о программе реновации московского жилья

Редакция проекта Новости.Mail.Ru кратко и наглядно отвечает на вопросы, волнующие жителей столичных пятиэтажек.

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