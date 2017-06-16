Минтранс проведет проверку «Вим-авиа» из-за срыва чартерной программы

Он участвовал во встрече сопредседателей российско-греческой смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

«ВИМ-Авиа» скорректировала свое расписание, в частности, сократила чартерную программу, чтобы решить проблему с массовыми задержками своих рейсов. Глава Росавиации Александр Нерадько в начале июня объяснял проблемы авиакомпании тем, что она не рассчитала своих возможностей, более чем втрое нарастив пассажиропоток за первые пять месяцев 2017 года. Сам перевозчик объяснял задержки рейсов поздним прибытием самолетов с техобслуживания.