Хабаровские полицейские оштрафовали перевозчиков-нарушителей

В пятницу инспекторы ГИБДД проверили автобусы, в которых возят детские группы. В результате рейда дорожные полицейские оштрафовали двух перевозчиков. Проверку специально проводили во время каникул — в сезон экскурсий и выездов на природу, сообщает портал «Губерния».

О результатах плановой проверки рассказала специалист отдела пропаганды краевого управления ГИБДД Ольга Голубева.

«Всего проверено более 30 автобусов с детьми. Рейд проходил на выездах из города и в черте Хабаровска. В ходе мероприятия выявлены два нарушителя. Один возил детей с неработающим тахометром, второй не уведомил дорожных полицейских о предстоящей поездке. Ответственные лица привлечены к административной ответственности», — сообщила специалист отдела пропаганды.

Ольга Голубева также рассказала, что с начала года проверено более 178 автобусов с детьми. К ответственности привлечены семь индивидуальных предпринимателей и 13 должностных лиц.

Напомним, что с наступлением школьных каникул подобные рейды будут проходить в Хабаровске регулярно.