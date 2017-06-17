Хабаровские полицейские оштрафовали перевозчиков-нарушителей
Накануне ГИБДД проверила автобусы, в которых возят детей.
Накануне ГИБДД проверила автобусы, в которых возят детей.
В пятницу инспекторы ГИБДД проверили автобусы, в которых возят детские группы. В результате рейда дорожные полицейские оштрафовали двух перевозчиков. Проверку специально проводили во время каникул — в сезон экскурсий и выездов на природу, сообщает портал «Губерния».
О результатах плановой проверки рассказала специалист отдела пропаганды краевого управления ГИБДД Ольга Голубева.
«Всего проверено более 30 автобусов с детьми. Рейд проходил на выездах из города и в черте Хабаровска. В ходе мероприятия выявлены два нарушителя. Один возил детей с неработающим тахометром, второй не уведомил дорожных полицейских о предстоящей поездке. Ответственные лица привлечены к административной ответственности», — сообщила специалист отдела пропаганды.
Ольга Голубева также рассказала, что с начала года проверено более 178 автобусов с детьми. К ответственности привлечены семь индивидуальных предпринимателей и 13 должностных лиц.
Напомним, что с наступлением школьных каникул подобные рейды будут проходить в Хабаровске регулярно.