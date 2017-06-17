Недропользователей Приморья могут лишить лицензий

Как рассказали в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, в результате проверки выявлен ряд нарушений природоохранного законодательства.

«Основные нарушения связаны с отсутствием уточненных границ участков, способом и темпами разработки месторождений», — уточнили специалисты.

С начала года ведомством выдано уведомление 20 недропользователям об устранении нарушений.

«Если в течении трёх месяцев нарушения не устранят, будет рассмотрен вопрос о об аннулировании лицензий», — сказал руководитель ведомства Александр Коршенко, отметив, что в прошлом году за различные нарушения в крае аннулировано 12 лицензий на пользование недрами.