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10:38 (мск), источник: Вести Приморье

Недропользователей Приморья могут лишить лицензий

По итогам проверки соблюдения требований законодательства при разведке и добыче полезных ископаемых в Приморском крае 20 недропользователей могут быть лишены лицензий, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как рассказали в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, в результате проверки выявлен ряд нарушений природоохранного законодательства.

«Основные нарушения связаны с отсутствием уточненных границ участков, способом и темпами разработки месторождений», — уточнили специалисты.

С начала года ведомством выдано уведомление 20 недропользователям об устранении нарушений.

«Если в течении трёх месяцев нарушения не устранят, будет рассмотрен вопрос о об аннулировании лицензий», — сказал руководитель ведомства Александр Коршенко, отметив, что в прошлом году за различные нарушения в крае аннулировано 12 лицензий на пользование недрами.

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