Школа на Ореховой сопке в Хабаровске будет сдана вовремя — строители

Хабаровск, 17 июня, AmurMedia.

Школу, расположенную в микрорайоне Ореховая сопка в Хабаровске, планируют сдать вовремя. Для того чтобы наверстать упущенное, строители перешли на двухсменный режим: уже почти месяц работы на объекте начинаются в 8 часов утра и заканчиваются только в полночь, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

Вдвое увеличилось и количество строителей — теперь на стройплощадке трудятся более 200 рабочих. Наказ срочно увеличить темпы дал подрядной организации мэр Хабаровска Александр Соколов, побывавший на объекте с инспекцией в конце мая.

«Нас поставили в жестокие рамки, и мы непременно должны построить школу до конца года. По условиям федеральной программы “Учеба в одну смену” необходимо в течение 12 месяцев освоить выделенные на строительство средства, и тогда до 2025 года мы сможем получать из центра финансовую поддержку и построить в Хабаровске еще восемь школ», — сказал тогда градоначальник.

Поскольку этот объект крайне важен для дальневосточной столицы, ход работ на нем городской глава взял под личный контроль.

Напомним, что возведение школы на 800 мест в микрорайоне «Ореховая сопка» стартовало в декабре 2016 года. Его финансирование осуществляется из трех источников — городского бюджета, краевого и федерального. Стоимость — без малого миллиард рублей. Четырехэтажное учебное заведение, состоящее из пяти корпусов, будет одним из самых современных в городе — компьютерная сеть, телевидение, лаборатории, спортзал и стадион с дорожками профессионального уровня, электрическая подстанция. Перед строителями поставлена сложная и крайне ответственная задача — закончить объект до декабря текущего года — лишь в этом случае можно надеяться на дальнейшее выделение средств из федеральной казны по вышеуказанной программе.

Как рассказал Александр Хомичонок — главный инженер компании «Монолит», ведущей строительство школы, шансы уложиться в срок вполне реальны: на сегодняшний день стройка идет по графику, отставание полностью ликвидировано.

«Параллельно ведем работы в нескольких направлениях — возводим монолитные конструкции, делаем каменную кладку, начали монтаж сетей — плотнее займемся ими в июле. К сентябрю завершим возведение корпусов и начнем фасадные и внутренние отделочные работы, благоустройство территории. Для этого привлечем дополнительные силы — с осени на объекте будут работать уже более трех сотен человек», — сообщил он.

По словам инженера, времени на то, чтобы к новому году сдать школу «под ключ», строителям хватит.