В Уфе прокуратура запретила собирать деньги с дольщиков через посредников
В Орджоникидзевском районе Уфы прокуратура выявила незаконную схему привлечения денег населения для жилищного строительства. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
В Орджоникидзевском районе Уфы прокуратура выявила незаконную схему привлечения денег населения для жилищного строительства. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
Как следует из материалов дела, с 2012 по 2016 годы
Дело в том, что по закону
То есть на деле получалась незаконная схема: денежные средства граждан поступали строительной фирме через
По данному факту прокуратура района организовала доследственную проверку, а затем возбудила уголовное дело против председателя кооператива. Он обвиняется в привлечении денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства в крупном размере).