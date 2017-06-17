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14:33 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе прокуратура запретила собирать деньги с дольщиков через посредников

В Орджоникидзевском районе Уфы прокуратура выявила незаконную схему привлечения денег населения для жилищного строительства. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Как следует из материалов дела, с 2012 по 2016 годы жилищно-строительный кооператив (ЖСК) «Квартал 42 дом 2» собрал с граждан и организаций свыше 570 млн рублей в качестве паевых взносов на строительство многоквартирного дома по ул. Ш. Руставели в Уфе. Однако делалось это, как оказалось, с серьезными нарушениями.

Дело в том, что по закону жилищно-строительный кооператив вправе собирать паевые средства на строительство только в том случае, если он сам является застройщиком. Но в данном случае дом возводило ООО «Группа компаний СУ-10», с которым у кооператива был заключен договор инвестирования. Разумеется, за сбор средств с населения на строительство кооператив также получил свои проценты, а значит, способствовал тем самым удорожанию квадратных метров для покупателей.

То есть на деле получалась незаконная схема: денежные средства граждан поступали строительной фирме через посредника-инвестора. Это позволило застройщикам проигнорировать требования законодательства о долевом строительстве жилья, в частности, не заниматься страхованием ответственности перед дольщиками.

По данному факту прокуратура района организовала доследственную проверку, а затем возбудила уголовное дело против председателя кооператива. Он обвиняется в привлечении денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства в крупном размере).

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