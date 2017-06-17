Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Что дарить врачам: главные правила
Губернатор Ставрополья ответил на вопрос Путина «Где деньги?»
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
От политики до личной жизни Что американцы узнали из первой серии «Интервью с Путиным» Оливера Стоуна
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Безруков рассказал о своем выводе от ответа Путина
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Путин рассказал, как защитит Крым в случае нападения – СМИ
ДНР о захвате позиций ВСУ: Заходим и забираем свое
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
«Если захотят убить – просто придут»: доклад ООН о расправах ВСУ
ДНР о захвате позиций ВСУ: Заходим и забираем свое
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине
BMW загорелся прямо на ходу: видео из Перми
Фоторепортажи
10Шестидневная война
10Скончался Гельмут Коль
10:05 (мск), источник: Sputnik.by

БСБ Банк пообещал гражданам, что денег в банкоматах хватит всем

В учреждении констатируют, что в отделениях банка есть незначительные очереди, но нет паники.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Средств в банкоматах БСБ Банка для снятия наличности хватит всем клиентам, заверили в ЗАО.

Читайте также
Малкина: решение по спору Беларуси и Литвы о БелАЭС отложено

Национальный банк Беларуси 15 июня принял решение отозвать у БСБ Банка лицензию на осуществление операций с физическими лицами, мотивируя это решение обнаруженными в деятельности банка нарушениями. В финучреждении выразили недоумение такими действиями регулятора, но посоветовали клиентам-физлицам до 26 июня снять деньги с текущих счетов.

«Физические лица могут снимать денежные средства со своих счетов — через банкоматы, кассы банка. Ресурсы для этого у БСБ Банка имеются. Мы оперативно пополняем наличными деньгами свои банкоматы и кассы», — сказали в банке.

Там также сообщили, что на сайте ЗАО клиенты могут узнать информацию об остатках денег в банкоматах, а также пополнении и наличии свободных средств.

«В данный момент проблем с наличными деньгами нет. В отделениях банка есть незначительные очереди, но нет паники», — уточнили в учреждении.

В банке напомнили, что граждане для снятия денег могут также воспользоваться через банкоматами банков системы СБС, МТБанка и Белинвестбанка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Карты БСБ Банка разблокировали все банки, кроме БПС-Сбербанка
Скончался экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль
Куба осуждает решение Трампа, но будет продолжать диалог с США
Следователи возбудили два новых дела в отношении главы Чебоксар
Береговая охрана сообщила о 7 пропавших моряках с эсминца США
Путин посетит матч открытия Кубка конфедераций по футболу
Fox: У напавшего на конгрессмена США был список возможных жертв
Трамп отчитался о своих доходах за 2016 год
Спорт
Большой футбольный тест: в России стартует Кубок конфедераций Матчем между сборными России и Новой Зеландии в субботу в Санкт-Петербурге стартует Кубок конфедераций 2017 года
Авто
«Пьяный мальчик»: новые пояснения по поводу громкого ДТП В ведомстве заявили, что бюро судебно-медицинской экспертизы, установившее, что погибший мальчик был пьян, не входит в структуру министерства
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь