Нацбанк упростил некоторые операции с валютой

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины решил упростить торговлю иностранной валютой и банковскими металлами на межбанковском валютном рынке Украины и на международном валютном рынке для банков и их клиентов, сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление № 55, вступающее в силу с 26 июня.

Среди прочего, Нацбанк отменил ограничения по обмену безналичной валюты для физических лиц, не являющихся предпринимателями, и теперь они смогут проводить такие операции с безналичной валютой на счетах без ограничения по группе классификатора и количества операций в течение дня. До сих пор граждане могли проводить такие операции только один раз в течение дня и только с иностранной валютой 1-й группы классификатора.

Также теперь физлицам разрешено проводить в банках обмен наличной иностранной валюты на безналичную без ограничения по группе классификатора.

Также Нацбанк упростил проведение обмена валюты для субъектов внешнеэкономической деятельности и банков, расширил спектр операций банков с банковскими металлами и операций с валютой на международных рынках.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины думает над выпуском собственных электронных денег на базе инновационных технологий (blockchain и/или другие).