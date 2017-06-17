Долговое рабство: почему казахстанцы берут кредиты под 1330%

АСТАНА, 16 июн — Sputnik, Екатерина Клеменкова. Снижение уровня доходов — это когда от зарплаты до зарплаты не хватает денег и рост цен на товары первой необходимости вынуждает казахстанцев брать взаймы на очевидно кабальных условиях.

«В условиях кризиса многие банки приняли решение ужесточить правила кредитования, вот население и обратило свой взор на микрофинансовые организации (МФО), несмотря на высокие процентные ставки по финансовым услугам», — говорит экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов.

Различные микрофинансовые организации предоставляют краткосрочные беззалоговые микрозаймы в онлайн-режиме со ставкой кредитования от 0,5% до 3,7% в день.

Все оформляется очень просто и быстро: 10−20 минут и потребуется всего один документ — удостоверение личности. И, пожалуй, в этом заключается популярность такого кредита у казахстанцев.

Кроме того, потенциальный заемщик с высокой долей вероятности рискует стать жертвой собственной финансовой безграмотности. Но в случае просрочки платежа долг в 30 тысяч тенге может превратиться в 150 тысяч, и суды его подтвердят, потому что договор был подписан двумя сторонами и все условия (сверхвысокие проценты и штрафы за каждый день просрочки) были в нем обозначены.

Улучшение «качества» заемщиков.

Между тем в Казахстане обнаруживается все большее число заемщиков, которым приходится расплачиваться по кредиту в более чем 1000 процентов годовых.

По данным Национального банка, в начале 2017 года количество выданных микрозаймов увеличилось на 56,3%, по сравнению с началом 2016 года. А совокупные активы микрофинансовых организаций на 1 января 2017 года составили 126 471 миллион тенге, увеличившись с начала 2016 года на 35 427 миллионов тенге, или на 38,9%.

При этом сами ростовщики отмечают улучшение «качества» заемщиков, что отражается на низком уровне просроченной задолженности по кредитам МФО.

«По итогам 2016 года объем токсичных кредитов (с просрочкой более 30 дней) составляет всего 3,8% в совокупном ссудном портфеле микрофинансовых организаций. Для сравнения, на конец прошедшего года банки сумели снизить долю плохих кредитов (просрочка более 90 дней) в своем портфеле с 8% до 6,7%», — пишет в аналитическом обзоре ranking.kz.

Не в месяц, а в день.

«Эти кабальные займы никакой пользы для экономики не несут, при этом ухудшают финансовые возможности населения, пополняют ряды новых неплательщиков, тем самым создавая социальную напряженность в обществе, — считает Байганов. — Обратите внимание на установленную процентную ставку, которая (начисляется) не в месяц, а в день. Выходит, если в году 365 дней, то при максимальной ставке 3,7% в день ставка вознаграждение в год составит 1330% (банки считают 30 дней в месяце — прим.). Даже действующие ломбарды выдают ссуды до 5−10% в месяц, при этом несут

существенные операционные затраты на охрану, обеспечение специализированного помещения в соответствие с требованиями Нацбанка».

По словам экономиста, если взглянуть на правовое регулирование данной проблемы, Нацбанк еще в 2012 году утвердил предельный размер годовой эффективной ставки вознаграждения в размере 56%. И это относится к банковским займам, микрокредитам и кредитам, выдаваемым различными финансовыми организациями.