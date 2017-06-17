Средняя зарплата в Омске подросла до 29,5 тысячи рублей

Омскстат называл размер средней зарплаты в Омской области за май — 29 578 рублей 80 копеек. Напомним, что в апреле этот размер был на 100 рублей ниже — 29 478 рублей 60 копеек.

Главная новость по теме Средняя зарплата в Омской области резко выросла до 29 тысяч.

Подчеркнём: средняя зарплата — это среднее арифметическое между всеми официальными зарплатами, от минимальной до максимальной. За счёт высоких доходов у представителей отдельных профессий этот показатель обычно бывает заметно выше, чем типичные заработки.

Сколько в среднем получают рядовые граждане, нагляднее демонстрирует такая статистическая категория, как медианная зарплата. Это сумма, меньше которой получает ровно половина населения и больше которой — другая половина. Размер медианной зарплаты статистики публикуют редко, поскольку методика подсчёта этой величины сложнее, чем определение среднего арифметического. По некоторым данным, медианная зарплата обычно получается примерно в полтора раза ниже средней.