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11:20 (мск), источник: Капитал

«ВКонтакте» закрыл офис в Киеве

Офис социальной сети «ВКонтакте» в Киеве закрыли из-за санкций, введенных указом президента Украины Петра Порошенко.

Источник: Капитал

Офис социальной сети «ВКонтакте» в Киеве закрыли из-за санкций, введенных указом президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского филиала компании Влад Леготкин, передает Громадское.

«Всем работникам предложили продолжить работу во “ВКонтакте” или в холдинге Mail.Ru Group. Конечно, каждый решит для себя самостоятельно, есть ли такая возможность», — сказал Леготкин.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко 15 мая 2017 года ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года, которое предусматривает запрещение «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассников» и ряда других российских сайтов и компаний.

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