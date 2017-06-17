Украина и Казахстан расширят сотрудничество в авиапроме

Украина и Казахстан планируют расширять сотрудничество в области авиастроения и готовят к подписанию межправительственное соглашение о производственной кооперации в авиапроме, передает Интерфакс.

Планы развития двусторонней кооперации в авиапроме рассматривались в ходе 13-го заседания совместной межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству в Астане с участием вице-премьера — министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко, сообщила в пятницу его пресс-служба.

Как отметил Г. Зубко, по итогам заседания сторонами достигнута договоренность завершить согласование проекта соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Казахстана о производственной кооперации в авиастроении и подготовить его к подписанию.

Также стороны договорились активизировать взаимодействие между госкомпаний «Укрспецэкспорт» и ООО «Казахстанская авиационная промышленность» по созданию на базе авиационно-технического центра в Астане сервисного центра по техническому обслуживанию самолетов семейства «Антонов», — сообщил он.