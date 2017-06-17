В Баренцевом море создадут искусственные острова

На искусственных островах будет построен центр для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа, а также ремонта и обслуживания морской техники и оборудования, используемых для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений.

Инвестиции в проект оцениваются в 25 миллиардов рублей. Острова будут создаваться за счет средств компании «Кольская верфь» (дочернее предприятие ОАО «Новатэк»).

«Строительство Центра позволит создать около 10 тысяч рабочих мест только на самой верфи, увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, привлечь в регион (Мурманская область) дополнительные инвестиции, развивать новые высокотехнологичные производства», — говорится в распоряжении правительства.