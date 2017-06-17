Авторитетное агентство Fitch понизило и отозвало рейтинги банка «Ак Барс»

— В то же время Fitch отозвало рейтинги банка по коммерческим причинам. Fitch больше не будет предоставлять рейтинговое и аналитическое сопровождение банка «Ак Барс», — говорится в сообщении.

Рейтинг был снижен из-за «слабой поддержки, предоставленной банку его мажоритарным акционером — Республикой Татарстан. Этой поддержки недостаточно для существенного улучшения кредитного профиля банка, что отражено в рейтинге устойчивости».

Напомним, в марте 2017 года эксперт рассказывал порталу ProKazan.ru, что опасения по поводу «Ак Барса» на данный момент бессмысленны.

— В целом, пока ситуация с банком «Ак Барс» не вызывает опасений. Напротив, по последней информации, банк выполнил обязательства по увеличению размера собственных средств. К тому же в 2017 году «Ак Барс» планирует увеличить прибыль до 700 млн рублей, — прокомментировала порталу ProKazan.ru аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Агентство Fitch Ratings занимается присвоением кредитных рейтингов, исследованиями и анализом рисков. Агентство рассмотривает возможность повышения рейтинга в случае улучшения финансового профиля банка, в том числе улучшения качества активов, снижения рыночных рисков, а также благодаря устойчивой тенденции положительной доходности в сочетании с хорошей капитализацией.