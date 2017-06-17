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14:29 (мск), источник: Sputnik.by

Евросоюз вводит антидемпинговые пошлины на стальную арматуру БМЗ

В ЕС считают, что это поможет защитить европейских производителей от недобросовестной конкуренции со стороны Белорусского металлургического завода. Пошлины введены на 5 лет.

Источник: AP 2017

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Еврокомиссия приняла решение ввести сроком на пять лет антидемпинговые ввозные пошлины на стальную арматуру из Беларуси.

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Претензии к белорусскому производителю озвучила в феврале 2016 года Европейская ассоциация производителей стали (Eurofer). По их информации, Беларусь значительно увеличила экспорт горячекатаной арматуры в Европу и, вероятно, демпингует на рынке. Уведомление о начале расследования Белорусский металлургический завод — единственный в республике производитель стальной арматуры — получил в конце марта 2016 года.

«Сегодня комиссия решила ввести окончательные антидемпинговые меры против импорта стальной арматуры из Беларуси. Ввозные пошлины защитят европейских производителей от недобросовестной белорусской конкуренции в ближайшие пять лет», — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Там отмечается, что БМЗ продавал свою продукцию в Европе по ценам почти в 1,6 раза ниже рыночных.

В связи с заявлением Eurofer ЕК в конце марта 2016 года начала антидемпинговое расследование, и в декабре того же года, на основе первоначальных выводов, ввела для Беларуси антидемпинговые пошлины в размере 12,5% сроком на пять лет.

Тогда, комментируя это решение, в руководстве БМЗ отмечали, что европейские производители, являющиеся инициаторами расследования, хотят защитить свои интересы на фоне перенасыщенного рынка и резкого падения цен.

Белорусский металлургический завод (ОАО «БМЗ» — управляющая компания холдинга «БМК») основан в 1984 году, производит непрерывнолитую и горячекатаную заготовку, прокат фасонный, сортовой, арматурный для железобетонных конструкций, заготовки трубные, катанку стальную, металлокорд, проволоку стальную различного назначения, горячедеформированные бесшовные трубы, стальную фибру.

Рынок ЕС — один из основных для БМЗ. Партнерами предприятия выступают многие европейские автопроизводители, строительные и другие компании.

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