В каком секторе наибольшее число финансовых преступлений

По данным нашей компании, основные области потерь связаны с такой отраслью, как строительство, и с такими функциями внутри компаний, как отделы продаж и закупок.

Из своего практического опыта можем заключить, что чаще всего мошенничество осуществляется путем так называемых откатов, коррупции и банального воровства. Откаты, как правило, являются платой за то, чтобы сотрудники закупали товары/услуги у определенного поставщика. В среднем размер откатов составляет около 10−20% от стоимости сделки. Путем подкупа компании поставщики добиваются также выгодных коммерческих условий, например 100%-ной предоплаты.

Масштаб хищений и мошенничества в строительстве огромен. В отрасли существует множество схем недобросовестной практики. Приведем конкретный пример. Мы продемонстрировали одному из своих клиентов размер потерь, которые он несет при закупке услуг машино-механизмов. Во-первых, закупалось больше техники, чем было необходимо. Во-вторых, договоры были составлены неправильно:-компания платила за человеко-часы, а не за тонно-километры, как следовало в случае с машинами. В-третьих, были завышены цены на сами машины и их обслуживание. Мы показали руководству компании, как можно сократить издержки, если осуществить корректирующие меры по всем этим направлениям. В течение года эти расходы сократились с 30 до 11% всех затрат.

Мошенничество в банковском секторе имеет свою специфику. Можно выделить два основных вида злоупотреблений — кредитование связанных компаний, итогом которого становится невозврат заимствованных средств, и получение откатов за выдачу крупных кредитов. Откаты могут выплачиваться, в частности, за изменение условий кредитования, например снижение годовой ставки на полпроцента, что при большой сумме кредита играет значительную роль. По нашим данным, средний размер вознаграждения составляет 1,5% от суммы выданного кредита.

В рамках Уголовного кодекса такие случаи не могут трактоваться как мошенничество, поскольку компании работают в рыночной экономике. Речь здесь идет скорее о неэффективном расходовании. Подобные действия можно трактовать как мошеннические лишь тогда, когда закупки по завышенным ценам осуществлялись с умыслом. Когда мы проводим встречи и просим лиц, которые осуществили такого рода закупки, озвучить свои мотивы, большинство из них признаются, что делали это с умыслом. Признания объясняются тем, что сложно лгать вопреки фактам.

Что в итоге? Первое: если есть подозрения, расследуйте их. Зачастую руководители компаний — это люди с хорошей интуицией, и их подозрения не беспочвенны. Второе: инвестируйте в создание контрольной среды. Наш опыт свидетельствует, что затраты на такую функцию составляют существенно меньшую сумму, нежели реальные или предотвращенные потери от мошенничества. Эти меры, безусловно, принесут большую пользу вашему бизнесу.