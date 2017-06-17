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16:57 (мск), источник: Om1.ru

Под Омском открыли завод по производству диетической крольчатины

Предполагается, что первая продукция появится в магазинах региона уже осенью.

В деревне Весёлые Рощи, расположенной в Таврическом районе, открылся новый комплекс по производству диетического кроличьего мяса. Как сообщает официальный портал «Омская губерния», предприятие построили за счёт инвесторов. Предполагается, что новый завод станет крупнейшим производителем крольчатины в Омской области.

Корм для кроликов будет поставлять местный комбикормовый завод, который находится рядом. Из Екатеринбурга уже прибыли породистые крольчихи из Екатеринбурга. Размножать кроликов будут с помощью искусственного осеменения.

Первую продукцию завод планирует получить в ноябре. Её будут продавать под брендом «Омский кролик».

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