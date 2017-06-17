На капремонт трамваев в Нижнем Новгороде требуется 350 млн рублей

Около 67% подвижного состава МП «Нижегородэлектротранс» требует списания, сообщил на заседании комиссии Гордумы Нижнего Новгорода по транспорту и связи директор городского дептранса Александр Голофастов.

По его словам, на 1 января 2017 года парк подвижного состава муниципального предприятия составлял 300 трамваев и 194 троллейбуса, из них сверхнормативный срок эксплуатации имели 205 трамваев и 129 троллейбусов. В 1999 году разработана программа продления сроков службы электротранспорта, по которой провели капремонт 180 трамваев и 146 троллейбусов.

По нормам сроков эксплуатации ежегодно необходимо закупать 15 трамваев и 14 троллейбусов. Ориентировочная стоимость троллейбуса составляет 11 млн рублей, трамвая — 25 млн рублей. Также ежегодно нужно капитально ремонтировать по шесть троллейбусов и по 14 трамваев, стоимость ремонта трамвая с модернизацией тягового электропривода составляет до 16 млн рублей, троллейбуса — до двух млн рублей.