Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Что дарить врачам: главные правила
В Кремле ответили на вопрос о сбитом «пьяном» 6-летнем мальчике
Откровенный клип Бузовой обсуждают в Сети (видео)
Паулина Андреева вышла на красную дорожку в «платье невесты»
Как «неудобные вопросы» Владимиру Путину попали в эфирВо время прямой линии на табло в студии демонстрировались SMS-сообщения от зрителей. Многие оказались откровенно острыми
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Безруков рассказал о своем выводе от ответа Путина
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ: Путин высказался по вопросу федерализации Украины
Путин сказал, как РФ защитит Крым при нападении
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
Юлия Барановская хочет родить четвертого ребенка - СМИ
«Захотят убить – придут»: ООН о расправах ВСУ
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Фоторепортажи
20Скончался актер Алексей Баталов
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
17:46 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

На капремонт трамваев в Нижнем Новгороде требуется 350 млн рублей

205 из 300 нижегородских трамваев имеют сверхнормативный срок эксплуатации.

Около 67% подвижного состава МП «Нижегородэлектротранс» требует списания, сообщил на заседании комиссии Гордумы Нижнего Новгорода по транспорту и связи директор городского дептранса Александр Голофастов.

По его словам, на 1 января 2017 года парк подвижного состава муниципального предприятия составлял 300 трамваев и 194 троллейбуса, из них сверхнормативный срок эксплуатации имели 205 трамваев и 129 троллейбусов. В 1999 году разработана программа продления сроков службы электротранспорта, по которой провели капремонт 180 трамваев и 146 троллейбусов.

По нормам сроков эксплуатации ежегодно необходимо закупать 15 трамваев и 14 троллейбусов. Ориентировочная стоимость троллейбуса составляет 11 млн рублей, трамвая — 25 млн рублей. Также ежегодно нужно капитально ремонтировать по шесть троллейбусов и по 14 трамваев, стоимость ремонта трамвая с модернизацией тягового электропривода составляет до 16 млн рублей, троллейбуса — до двух млн рублей.

Председатель комиссии Алексей Гойхман напомнил о том, что с помощью правительства Нижегородской области город приобрел 200 новых автобусов. Он предложил обратиться в региональное правительство с просьбой выделить 350 млн рублей на капитально-восстановительный ремонт трамваев в Нижнем Новгороде.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Смоленские детдомовцы едут в Лондон на встречу с ФК «Арсенал»
Путин: ужесточение санкций не поставит нас в тупик
Советник Трампа опроверг предположения о смягчении подхода к РФ
ВКС России ликвидировали двух полевых командиров ИГ в Сирии
Путин: президент РАН не должен выдвигаться главой государства
Медведев распорядился создать острова в Баренцевом море
Адвокат Сноудена выступил против запрета анонимности в интернете
Опубликованы итоги голосования по проекту реновации
Спорт
В Санкт-Петербурге открыли Кубок конфедераций Мероприятие прошло на «Санкт-Петербург Арене» за два часа до старта первого матча между сборными России и Новой Зеландии
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство (фото, видео) Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое-что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь