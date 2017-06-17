РФ до 2020 года откажется от ж/д транзита многих грузов через Беларусь
Железнодорожная паромная линия, которую построят до конца 2020 года, позволит России перенаправить большинство грузов для Калининградской области в обход Беларуси.
Железнодорожная паромная линия, которую построят до конца 2020 года, позволит России перенаправить большинство грузов для Калининградской области в обход Беларуси.
МИНСК, 17 июн — Sputnik. Правительство России приняло решение построить до конца 2020 года три железнодорожных парома, которые свяжут порт
Премьер России Дмитрий Медведев утвердил план паромного сообщения с Калининградской областью, предусматривающий в том числе строительство трех грузопассажирских паромов, которые будут работать на линии Балтийск —
«Подписанным распоряжением утвержден план обеспечения трансфертной доступности Калининградской области, направленный на развитие паромного сообщения. Планом, в частности, предусматривается строительство трёх железнодорожных паромов для эксплуатации на железнодорожной паромной линии
Сейчас грузы в Калининградскую область доставляются в основном железнодорожным транспортом. Альтернативным маршрутом доставки грузов является паромная линия
Строительство паромов в 2017—2020 годах планируется осуществить за счет бюджетных и заемных средств. Планируется, что реализация плана позволит переориентировать на паромную линию