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19:32 (мск), источник: Ежедневник.by

Китай построит в Беларуси еще 22 социальных многоквартирных дома

Соответствующее соглашение между правительством Беларуси и правительством Китая, заключенное путем обмена письмами, опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Ежедневник.by

Это уже второй этап проекта, за который планируется построить 22 жилых дома общей площадью около 118 тыс. кв.м на 1 тыс. 854 квартиры. Первый этап реализации проекта, который планируется завершить в сентябре, предполагает строительство 16 домов на 1 тыс. 432 квартиры в Бресте, Пинске, Витебске, Орше, Гомеле, Буда-Кошелево, поселке Юбилейном, Мозыре, Светлогорске, Гродно, Могилеве, Бобруйске, Осиповичах.

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Китайская сторона берет на себя расходы по строительству, поручает управляющей проектом компании осуществлять внешний надзор и управление финансированием. Расходы на реализацию проекта включают: создание чертежей строительства, строительные работы, поставку необходимого оборудования и материалов, их монтаж и наладку, а также другие расходы, предусмотренные проектной документацией. Расходы не превышают 349,09 млн китайских юаней, в том числе по областям: Брестской — 32,51 млн юаней, Витебской — 55,53 млн юаней, Гомельской — 54,73 млн юаней, Гродненской — 47,51 млн юаней, Минской — 81,04 млн юаней, Могилевской — 61,77 млн юаней, по Минску — 16 млн юаней, а также соответствующие расходы компании по управлению проектом от китайской стороны не превышают 20,01 млн юаней.

Финансирование идет за счет средств технико-экономической помощи, предусмотренных соглашением между правительством КНР и правительством Беларуси от 29 сентября 2016 года, и средств технико-экономической помощи в 2017 году.

Средства технико-экономической помощи, предоставляемые Китаем, используются для строительства в Беларуси социального жилья с целью улучшения условий проживания граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе малообеспеченных слоев населения, определенных белорусским законодательством. Социальное жилье, построенное с использованием технико-экономической помощи, будет находиться в государственной (коммунальной) собственности, оно не подлежит продаже или аренде, а также наследованию.

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