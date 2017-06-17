Китай построит в Беларуси еще 22 социальных многоквартирных дома

Это уже второй этап проекта, за который планируется построить 22 жилых дома общей площадью около 118 тыс. кв.м на 1 тыс. 854 квартиры. Первый этап реализации проекта, который планируется завершить в сентябре, предполагает строительство 16 домов на 1 тыс. 432 квартиры в Бресте, Пинске, Витебске, Орше, Гомеле, Буда-Кошелево, поселке Юбилейном, Мозыре, Светлогорске, Гродно, Могилеве, Бобруйске, Осиповичах.

Китайская сторона берет на себя расходы по строительству, поручает управляющей проектом компании осуществлять внешний надзор и управление финансированием. Расходы на реализацию проекта включают: создание чертежей строительства, строительные работы, поставку необходимого оборудования и материалов, их монтаж и наладку, а также другие расходы, предусмотренные проектной документацией. Расходы не превышают 349,09 млн китайских юаней, в том числе по областям: Брестской — 32,51 млн юаней, Витебской — 55,53 млн юаней, Гомельской — 54,73 млн юаней, Гродненской — 47,51 млн юаней, Минской — 81,04 млн юаней, Могилевской — 61,77 млн юаней, по Минску — 16 млн юаней, а также соответствующие расходы компании по управлению проектом от китайской стороны не превышают 20,01 млн юаней.

Финансирование идет за счет средств технико-экономической помощи, предусмотренных соглашением между правительством КНР и правительством Беларуси от 29 сентября 2016 года, и средств технико-экономической помощи в 2017 году.