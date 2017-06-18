Казахстан планирует экспортировать в Беларусь 20 электровозов
Национальная компания Kazakh Invest совместно с Белорусской
Национальная компания Kazakh Invest совместно с Белорусской
По итогам форума были заключены экспортные контракты на 20 млн долларов.
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В рамках мероприятия проведена встреча представителей ТОО «Электровоз Курастыру зауыты» с руководством ГО «Белорусская железная дорога».
«Были обсуждены вопросы поставок казахстанских пассажирских электровозов в Беларусь. В планах экспорт 20 пассажирских электровозов модели KZ4AT для нужд Белорусских железных дорог», — сказал заместитель генерального директора ТОО «ЭКЗ» Андрей Ершов.
«Мы ведём работу над электрификацией железных дорог в Беларусии и нас заинтересовали казахстанские электровозы» — отметил главный инженер ГО «Белорусская железная дорога» Валерий Шубадарев.
Также по итогам встречи казахстанских производителей агрохимической продукции ТОО «КазАзот» и ТОО «Темир-Сервис» с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Владимиром Гракуном казахстанские компании будут внесены в реестр поставщиков удобрений для нужд сельхозтоваропроизводителей Беларуси.
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