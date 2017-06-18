Казахстан планирует экспортировать в Беларусь 20 электровозов

По итогам форума были заключены экспортные контракты на 20 млн долларов.

«В бизнес-форуме приняли участие 10 отечественных производителей продуктов питания и строительных материалов, машиностроительной, металлургической, химической продукции и более 70 белорусских компаний, заинтересованных в закупе казахстанской продукции» — сообщил управляющий директор Kazakh Invest Аскар Арынов.

В рамках мероприятия проведена встреча представителей ТОО «Электровоз Курастыру зауыты» с руководством ГО «Белорусская железная дорога».

«Были обсуждены вопросы поставок казахстанских пассажирских электровозов в Беларусь. В планах экспорт 20 пассажирских электровозов модели KZ4AT для нужд Белорусских железных дорог», — сказал заместитель генерального директора ТОО «ЭКЗ» Андрей Ершов.

«Мы ведём работу над электрификацией железных дорог в Беларусии и нас заинтересовали казахстанские электровозы» — отметил главный инженер ГО «Белорусская железная дорога» Валерий Шубадарев.

Также по итогам встречи казахстанских производителей агрохимической продукции ТОО «КазАзот» и ТОО «Темир-Сервис» с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Владимиром Гракуном казахстанские компании будут внесены в реестр поставщиков удобрений для нужд сельхозтоваропроизводителей Беларуси.

Казахстанские производители продуктов питания встретились на бизнес-форуме с руководством крупнейшей белорусской сети супермаркетов «Виталюр». По итогам встречи достигнута договорённость о поставках казахстанских продуктов питания в данную сеть.