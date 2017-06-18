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00:47 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Меткомбинаты Мариуполя снижают производство из-за проблем с транспортом

Директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко Зинченко обратился к министру инфраструктуры Владимиру Омеляну с просьбой оказать содействие в ускорении выдачи разрешений иностранным судам на доставку руды в Мариуполь.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Металлургические комбинаты Мариуполя (Донецкая обл.) могут снизить производство продукции из-за низкой пропускной способности ж/д переезда Камыш-Заря, а также из-за задержек с выдачей разрешений на каботажные перевозки сырья морем, написал директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко на своей странице в Facebook.

«Мы по-прежнему не оставляем намерений увеличить производство на меткомбинатах Мариуполя, хотя очень часто складывается впечатление, что в этом желании мы одиноки — из дважды обещанных Войцехом Балчуном (глава акционерной компании “Укрзализныця” — Ред.) через Камыш-Зарю 23−24 грузовых поездов в сутки, мы по факту за период с 27 мая по 15 июня имеем немногим больше 16, т.е. обещанное делим на 1.5!» — заявил Зинченко.

Он отметил, что доставка железной руды каботажем из порта «Южный» в Мариупольский порт является альтернативным решением. «Но поскольку флота под украинским флагом крайне мало, мы вынуждены привлекать иностранные суда и получать разрешение на каботажный режим судов в Министерстве инфраструктуры, со стороны “Метинвест-Шиппинг” документы на 4 теплохода (Hatice C, Stevia, Copan, ATA) были поданы еще 19 мая, по состоянию на 15 июня разрешение еще не получено», — сообщил директор меткомбината.

Зинченко обратился к министру инфраструктуры Владимиру Омеляну с просьбой оказать содействие в ускорении выдачи разрешений. «Нельзя допустить, чтобы из-за бюрократических процедур сокращалось производство… Еще немного и нам придется снижать производство из-за нехватки сырья», — добавил он.

Ранее сообщалось, что группа «Метинвест» олигарха Рината Ахметова запустила производство на Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ) после простоя предприятия из-за боев в Донбассе.

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