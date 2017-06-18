В Приморье появятся собственные японские овощи

Японская компания Farmdo Corporation планирует инвестировать более миллиарда рублей в создание в Приморском крае тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

«Стоимость нашего инвестпроекта превышает 1 млрд рублей. Нам бы хотелось получить около 30 гектаров земли в ТОР “Михайловский ” и как можно скорее приступить к реализации нашей идеи», — сказал президент компании-инвестора.

В ходе реализации проекта Farmdo Corp. планирует строительство теплиц, оснащенных солнечными батареями (подобные теплицы уже строятся компанией в Монголии).