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09:31 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье появятся собственные японские овощи

Компания Farmdo Corporation собирается инвестировать более миллиарда рублей в создание тепличного комплекса в ТОР «Михайловский».

Японская компания Farmdo Corporation планирует инвестировать более миллиарда рублей в создание в Приморском крае тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

«Стоимость нашего инвестпроекта превышает 1 млрд рублей. Нам бы хотелось получить около 30 гектаров земли в ТОР “Михайловский ” и как можно скорее приступить к реализации нашей идеи», — сказал президент компании-инвестора.

В ходе реализации проекта Farmdo Corp. планирует строительство теплиц, оснащенных солнечными батареями (подобные теплицы уже строятся компанией в Монголии).

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