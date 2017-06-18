В Уфе рабочие клали асфальт прямо во время ливня
Необычное действо проходило в уфимской Черниковке.
Необычное действо проходило в уфимской Черниковке.
Вчера, 17 июня, дорожные рабочие укладывали асфальт прямо во время сильного ливня. Очевидец записал видео и выложил в соцсети. Ролик быстро набрал популярность.
Затянувшиеся дожди серьезно испортили планы многим жителям республики и столицы в частности. Однако дорожные рабочие на такие «мелочи» не отвлекаются. По кадрам из видео понятно, что свежий асфальт разравнивают катком прямо под проливным дождем. Вся дорога в тумане от испарений.
Происходит необычное зрелище на улице Первомайской, недалеко от дворца культуры УМПО.