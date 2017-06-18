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08:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе рабочие клали асфальт прямо во время ливня

Необычное действо проходило в уфимской Черниковке.

Вчера, 17 июня, дорожные рабочие укладывали асфальт прямо во время сильного ливня. Очевидец записал видео и выложил в соцсети. Ролик быстро набрал популярность.

Затянувшиеся дожди серьезно испортили планы многим жителям республики и столицы в частности. Однако дорожные рабочие на такие «мелочи» не отвлекаются. По кадрам из видео понятно, что свежий асфальт разравнивают катком прямо под проливным дождем. Вся дорога в тумане от испарений.

Происходит необычное зрелище на улице Первомайской, недалеко от дворца культуры УМПО.

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