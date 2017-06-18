СМИ назвали реальные расходы государства на «ПриватБанк»

То есть реальные расходы государства на «ПриватБанк» составили всего 0,5 млрд грн, пишут в своей статье для ZN.UA экономические обозреватели Юлия Самаева и Юрий Сколотяный, основываясь на данных еще не обнародованного годового отчета банка.

Отмечается, что остальную «нарисованную» через эмиссию ОВГЗ сумму «щедро и без зазрения совести» направляют на формирование резервов.

По информации источников издания в Министерстве финансов, выделенными на рекапитализацию «ПриватБанка» почти 117 млрд бюджетных гривен «дело явно не ограничится».

«За национализационную затею уже готовится новый счет. И выставлен он будет на основании расчетов компании E&Y, учитывающих два сценария — оптимистичный с потребностью в докапитализации на уровне 36−38 млрд грн и пессимистичный, в котором эта цифра увеличивается до 50 млрд», — говорится в статье.