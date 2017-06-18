В Беларуси работают 41,5 тыс. практикующих врачей и 125,8 тыс. средних медработников

Самыми многочисленными среди практикующих врачей в 2016 году были специалисты терапевтического (17,8 тыс.), хирургического (12,6 тыс.) и педиатрического (4,1 тыс.) профилей. Самыми редкими специалистами в прошлом году стали врач-аудиолог (1 человек) и врач-фониатр (6 человек).

В минувшем году показатель обеспеченности населения практикующими врачами составил 44 на 10 тыс. человек населения. Медицинскую помощь населению оказывали 636 больничных организаций, 2311 амбулаторно-поликлинических организаций, а также 144 станции скорой (неотложной) медицинской помощи.

Подготовку специалистов по профилю «Здравоохранение» осуществляют 5 учреждений высшего образования и 16 учреждений среднего специального образования. В 2016 году они выпустили 3,3 тыс. специалистов со средним специальным образованием и 3,9 тыс. — с высшим.

Традиционно в третье воскресенье июня в республике отмечается День медицинских работников.