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10:02 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси работают 41,5 тыс. практикующих врачей и 125,8 тыс. средних медработников

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 1 января текущего года в медицинских учреждениях трудились 41,5 тыс. практикующих врачей и 125,8 тыс. средних медицинских работников, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Источник: БЕЛТА

Самыми многочисленными среди практикующих врачей в 2016 году были специалисты терапевтического (17,8 тыс.), хирургического (12,6 тыс.) и педиатрического (4,1 тыс.) профилей. Самыми редкими специалистами в прошлом году стали врач-аудиолог (1 человек) и врач-фониатр (6 человек).

В минувшем году показатель обеспеченности населения практикующими врачами составил 44 на 10 тыс. человек населения. Медицинскую помощь населению оказывали 636 больничных организаций, 2311 амбулаторно-поликлинических организаций, а также 144 станции скорой (неотложной) медицинской помощи.

Подготовку специалистов по профилю «Здравоохранение» осуществляют 5 учреждений высшего образования и 16 учреждений среднего специального образования. В 2016 году они выпустили 3,3 тыс. специалистов со средним специальным образованием и 3,9 тыс. — с высшим.

Традиционно в третье воскресенье июня в республике отмечается День медицинских работников.

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