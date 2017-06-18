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10:25 (мск), источник: Nur.kz

В Астане оштрафовали директора ночного клуба из «Москвы»

Ночью полицейскими в УВД района «Есиль» были доставлены директор и персонал клуба, расположенного в БЦ «Москва», громкая музыка из которого мешала жителям Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДВД столицы.

Источник: Nur.kz

В ночь с 17 на 18 июня по факту нарушения тишины ночным клубом, расположенного в БЦ «Москва» по улице Достык, от горожан поступили жалобы на канал 102 ЦОУ ДВД. Прибывшим на вызов нарядом полицейских директор и персонал клуба были доставлены в УВД района «Есиль».

В отношении директора составлен административный протокол за нарушение требований статьи 437 КРКоАП с наложением административного штрафа.

Также в отношении ТОО возбуждено административное производство по статьи 437 административного кодекса с наложением штрафа в 20 МРП (45 380 тенге), сообщили в полиции.

Напомним, в соцсетях экс-депутат Мурат Абенов пожаловался на громкую музыку, раздающуюся из бизнес-центра «Москва». Громкие звуки мешали жителям спать. Асет Исекешевв пообещал принять меры.

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