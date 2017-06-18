В Астане оштрафовали директора ночного клуба из «Москвы»

В ночь с 17 на 18 июня по факту нарушения тишины ночным клубом, расположенного в БЦ «Москва» по улице Достык, от горожан поступили жалобы на канал 102 ЦОУ ДВД. Прибывшим на вызов нарядом полицейских директор и персонал клуба были доставлены в УВД района «Есиль».

В отношении директора составлен административный протокол за нарушение требований статьи 437 КРКоАП с наложением административного штрафа.

Также в отношении ТОО возбуждено административное производство по статьи 437 административного кодекса с наложением штрафа в 20 МРП (45 380 тенге), сообщили в полиции.