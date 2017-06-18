В Башкирии опубликованы новые вакансии с зарплатой более 40 тысяч рублей

Так, уфимскому ООО «Центр ПРО» на постоянную работу требуется врач-терапевт — профпатолог с зарплатой 45 тысяч рублей. Опыт работы желателен.

Предприятие «Кроношпан Башкортостан» ищет инженера-программиста со знанием английского языка (квота для инвалидов), за работу которого готово платить 40 тысяч рублей. В должностные обязанности специалиста входит разработка и наладка схем управления автоматизированным оборудованием.

Октябрьскому заводу металлоконструкций требуется заместитель директора с заработной платой 50 тысяч рублей. В должностные обязанности входит обеспечение предприятия материалами и комплектующими. Опыт работы на производстве необходим.

С этими и другими вакансиями можно подробно ознакомиться на информационном портале занятости населения Минтруда Башкоростана.