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12:29 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии опубликованы новые вакансии с зарплатой более 40 тысяч рублей

УФА, 18 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На информационном портале занятости населения Минтруда Башкортостана размещены новые вакансии с заработной платой свыше 40 тысяч рублей в месяц.

Так, уфимскому ООО «Центр ПРО» на постоянную работу требуется врач-терапевт — профпатолог с зарплатой 45 тысяч рублей. Опыт работы желателен.

Предприятие «Кроношпан Башкортостан» ищет инженера-программиста со знанием английского языка (квота для инвалидов), за работу которого готово платить 40 тысяч рублей. В должностные обязанности специалиста входит разработка и наладка схем управления автоматизированным оборудованием.

Октябрьскому заводу металлоконструкций требуется заместитель директора с заработной платой 50 тысяч рублей. В должностные обязанности входит обеспечение предприятия материалами и комплектующими. Опыт работы на производстве необходим.

С этими и другими вакансиями можно подробно ознакомиться на информационном портале занятости населения Минтруда Башкоростана.

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