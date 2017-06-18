Энергия воды: что увидят гости в павильоне Кыргызстана на ЭКСПО

По словам заместителя комиссара Нурлана Мусуралиева, официальное открытие павильона Кыргызской Республики прошло 9 июня и сегодня павильон продолжает встречать своих гостей, среди которых были уже посол США в Казахстане Джордж Кролл, министр экономики Кыргызской Республики Арзыбек Кодёшев. Далее гости проходят во второй зал или в так называемую зонц отдыха, где с двух сторон два панорамных экрана в режиме нон-стоп показывают видеоролики с различными спецэффектами. В третьем зале непосредственно расположены павильоны стран можно познакомиться ближе с культурой и энергетическим потенциалом Кыргызстана.

В отделении Шелковый путь Plaza представлены шесть стран. При входе посетители увидят общий зал с большим сосудом посередине, внутри которого есть специальное электронное табло для знакомства с потенциалом «зеленой» энергетики той или иной страны. Кыргызстан представил одноименную коллекцию «Шелковый путь», выполненную в национальной традиции.

Что касается концепции, по его словам, каждый павильон несет в себе три тематические информации — энергетика, окружающая среда, традиции и культура народа. Поэтому при входе в павильон Кыргызской Республики стена слева посвящена энергетики, прямо — традициям и культуре народов, также есть фотоколлаж, посвященный окружающей среде.

«Мы решили использовать современные средства визуализации, тачскрины, где есть полностью информация о стране по разным направлениям. Что касается энергии, то основа в стране — энергия горных рек. На сегодня очень дешевая электроэнергия с ориентировочной ценой не более 3,5 тенге за киловатт. Поэтому все усилия нашего правительства направлены на развитие этого потенциала», — добавил Мусуралиев.

Кроме того, в республике велик потенциал солнечной энергии, поэтому в стране быстро развивается использование локальных солнечных батарей. Не так давно немецкие инвесторы в СЭЗ открыли завод по производству солнечных батарей.

«Есть также разработки по использованию мобильной ветро-солнечной установки. То есть использование лопастей происходит не только как крыла для вращения с помощью ветра, но и концентрации солнечной энергии. Но наша первая задача — развитие гидросистемы, которая сегодня существует», — уточнил собеседник.

Совсем скоро киргизы обещают удивить своих гостей изделиями ремесленничества и другой сувенирной продукцией из войлока, чия и кожи. Каждый желающий сможет выбрать вот такие интересные войлочные футляры для мелочи, денег, сотовых телефонов, планшетов и бутылок с напитками.

«Традиции у наших народов очень близки, поэтому привезенная продукция не будет новинкой для казахстанцев. Но попытаемся заинтересовать гостей. Не секрет, что много ремесленных изделий производится у нас. Привезли высококачественное изделие из войлока, которое пользуется спросом. Это актуально для Астаны, потому что бывает, что телефоны на холоде замерзают», — рассказал Мусуралиев.

Как оказалось, приобрести для себя или в подарок такие изделия хотят не только казахстанцы. В рамках программы «Одно село, один продукт» ремесленники уже давно экспортируют свою продукцию в Японию. 31 августа, в день обретения независимости, будет проходить национальный день в павильоне Кыргызской Республики, где посетителей планируют удивят не только привезенные сувениры, но и творческие коллективы страны.