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13:28 (мск), источник: Publika.md

Экологи назвали основной источник загрязнения окружающей среды

По оценкам экологов, в столице самый высокий в стране уровень загрязнения воздуха. Основной источник вредных веществ — старые машины, которых на кишиневских дорогах слишком много. В прошлом году в атмосферу попало почти 200 тонн выхлопных газов.

Источник: Publika.md

По данным Национального центра общественного здоровья, такие выбросы провоцируют бронхит, пневмонию или туберкулёз. В мире жертвами отравлений выхлопными газами становятся ежегодно миллион человек.

Этот водитель удивился, когда экологи сообщили ему, что уровень выхлопных газов его автомобиля превышают допустимую норму.

«Не знаю, почему. Видимо, из-за некачественного бензина».

Автовладельца оштрафовали на 600 леев. Протоколы составили в отношении еще 150 водителям.

«Двигатель починил, но сделать сразу весь ремонт не успеваю. Пройду еще одну проверку. Это же техника, в любой момент может что-то сломаться».

«Машина старая, на дизельном двигателе. При использовании дизтоплива всегда выхлопных газов больше».

В Молдове выхлопные газы автотранспорта — основной источник загрязнения атмосферы.

«В последнее время из Европы стали чаще привозить старые машины. Кроме этого, на дорогах еще немало автомобилей с советских времен. Именно поддержанные машины остаются главным источником загрязнения окружающей среды», — сказал экологический инспектор Ион Булмага.

По данным Национального центра общественного здоровья, самый высокий уровень концентрации вредных веществ на бульваре Негруцци, Хынчештском шоссе и Заводской улице. В летний период воздействие вредных веществ на здоровье человека усиливается.

«В основном страдают дыхательная и сердечно-сосудистые системы. Растет количество пациентов с бронхиальной астмой и хроническим бронхитом», — отметил замдиректора НЦОЗ Ион Шалару.

Штрафа за превышение нормы выброса выхлопных газов составляет от 300 до 600 леев.

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