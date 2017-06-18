Средняя зарплата в Воронежской области достигла 31,5 тыс рублей

Средняя зарплата в Воронежской области составила 31,5 тыс. рублей в апреле 2017 года. Данные появились на сайте Воронежстата в пятницу, 16 июня. По сравнению с апрелем 2016 года средний ежемесячный доход жителей региона вырос на 8,5%.

Зарплата работников, занятых в сельском и лесном хозяйстве, составила 25,1 тыс. рублей, в растениеводстве и животноводстве — 25,4 тыс. рублей, в химическом производстве — 54 тыс. рублей. Сотрудники предприятий, занимающиеся обрабатывающим производством, в апреле зарабатывали в среднем 32,9 тыс. рублей. Зарплата в сфере общественного питания составила около 23 тыс. рублей, в сфере образования — 22,1 тыс., здравоохранения — 21,1 тыс., в учреждениях культуры и спорта — 21,7 тыс. рублей.

В марте 2017 года жителям Воронежской области платили в среднем 27,2 тыс. рублей. Средняя номинальная зарплата в Воронежской области с января по март 2017 года составила 26 тыс. рублей.