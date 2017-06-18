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15:26 (мск), источник: БЕЛТА

Вакансия в Минске с зарплатой под $15 тыс. содержится на информпортале службы занятости

18 июня, Минск /Елена Прус — БЕЛТА/. Вакансия с рекордной заработной платой под $15 тыс. в эквиваленте размещена на информационном портале государственной службы занятости населения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении политики занятости Министерства труда и социальной защиты.

Источник: БЕЛТА

Так, ООО в Минске ищет заместителя директора и предлагает ему зарплату Br27 800 в месяц. Требования к кандидату — стаж работы в должности менеджера в иностранных компаниях не менее 2 лет, владение английским языком и ивритом на высоком уровне, опыт работы в разработке ПО.

На втором месте по уровню оплаты труда — вакансия директора ООО в столице. Чтобы претендовать на это рабочее место с зарплатой Br21 318 в месяц, нужно обладать опытом управления ИТ-компанией более 10 лет, опытом разработки ПО, опытом работы по SCRUM, Canban, иметь в языковом арсенале свободный английский и голландский.

Есть еще семь вакансий с зарплатой свыше Br10 000 в месяц — приглашают соискателей на должности генерального директора, директора, двух заместителей директора, бухгалтера, двух начальников отдела в различные ООО в Минске. Еще шесть вакансий находятся по оплате труда в диапазоне от Br5 000 до Br10 000.

Всего в Беларуси насчитывается 1,7% вакансий с уровнем заработной платы свыше Br1065 в месяц (на 1 мая их было 1,4%). Причем в Гомельской области таких вакансий — 4,3% от общего количества свободных рабочих мест (преимущественно за счет предложений работы вахтовым методом для строителей), в Минске и Минской области — по 2%. Среди регионов республики наименьший удельный вес вакансий с зарплатой, превышающей Br1065, — в Брестской области (0,1%).

Исходя из сведений нанимателей, в республике на начало июня доля свободных рабочих мест с зарплатой от Br966 до Br1065 составляла 1%, с зарплатой от Br866 до Br965 — также 1%. Удельный вес вакансий с зарплатой от Br766 до Br865 была 2,4%, от Br666 до Br765 — 3,7%, от Br566 до Br665 — 6,6%, от Br466 до Br565 — 14%, от Br366 до Br465 — 21,4%, от Br266 до Br365 — 31,2%. Предлагаются и возможности приработка для совместителей и тех, кто хочет трудиться неполный рабочий день. Таких вакансий насчитывалось 17% от общего числа свободных рабочих мест — с оплатой труда до Br265 (ниже минимальной заработной платы, установленной правительством с 1 января 2017 года).

Спрос на рабочую силу повысился, отметили в министерстве. На конец мая текущего года в органы по труду, занятости и соцзащите поступили сведения о наличии 50,1 тыс. вакансий — на 44% больше, чем год назад. Потребность в работниках по рабочим профессиям возросла с 51,6% до 54,5%.

Число состоящих на учете безработных составило на 1 июня текущего года 37,5 тыс. человек (на 25,7% меньше по сравнению с 1 июня прошлого года). Коэффициент напряженности на рынке труда республики снизился за год с 1,5 до 0,7 безработного на одну вакансию, а возможность условного трудоустройства возросла вдвое — с 68,9% до 133,6%. В Брестской области на каждую вакансию условно претендовали 1,1 безработных; в Витебской — 1,2; в Гомельской — 0,8; в Гродненской — 0,6; в Минской — 0,7; в Могилевской области — 0,8; в Минске было 0,5 безработных на вакансию.

Как сообщалось БЕЛТА, показатель зарегистрированной безработицы в Беларуси за май текущего года не изменился — сохранился на уровне 0,9% экономически активного населения республики (год назад было 1,1%). Зарегистрированная безработица за май нынешнего года снизилась на 0,1 процентного пункта в Брестской (до 1,1%), Гомельской (до 1%), Гродненской (до 0,9%), Минской (до 0,8%) областях, в Минске (до 0,4%). В Витебской и Могилевской областях зарегистрированная безработица сохранилась на прежнем уровне (соответственно 1,1% и 1%).

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